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Za većinu srpskih turista put do Grčke preko Severne Makedonije godinama nije imao ozbiljnu konkurenciju. Međutim, ulazak Bugarske u Šengen i primena novog evropskog sistema evidencije putnika menjaju dosadašnju računicu, pa ruta preko Sofije više nije rezervisana samo za one koji putuju na Tasos ili Kavalu.

Letnja turistička sezona se zahuktava, najveći broj turista iz Srbije će tradicionalno do nekog letovališta u Grčkoj i to sopstvenim automobilom, pa jedno pitanje ponovo postaje aktuelno - Da li je bolje krenuti preko Severne Makedonije ili preko Bugarske?

Odgovor danas nije tako jednostavan kao pre nekoliko godina.

Tradicionalni favorit: Makedonski auto-put do Soluna

Najveći broj naših turista koji na svoja četiri točka putuju do Grčke i dalje bira pravac preko Niša, Preševa, Skoplja i Đevđelije, a zatim preko graničnog prelaza Evzoni ulazi u Grčku. Ova ruta je najkraća za putnike koji idu ka Solunu, Halkidikiju, Olimpijskoj regiji i većem delu severne Grčke.

Prednost ovog pravca je jednostavnost. Gotovo čitava trasa vodi auto-putem, put je dobro poznat domaćim vozačima, a na raspolaganju je veliki broj benzinskih stanica, odmorišta i restorana.

Većina turista u Grčku putuje preko Severne Makedonije Foto: Shutterstock/Bascar

Za prosečnog turistu koji iz Beograda putuje do Soluna, ruta preko Severne Makedonije iznosi približno 630 kilometara i u idealnim uslovima može se preći za šest do sedam sati vožnje.

Najveća mana: Dve granice i letnje gužve

Problem, međutim, nastaje u samom špicu letnje sezone - tokom jula i avgusta.

Naime, na prelazima Preševo-Tabanovce i Bogorodica-Evzoni često se formiraju višekilometarske kolone, naročito vikendom kada najveći broj turista kreće ili se vraća sa odmora.

Iako je put kraći, višesatno zadržavanje na granicama sa Grčkom koje je, kako je ranije podsetio i direktor YUTA Aleksandar Seničić, “postojalo na graničnom prelazu Evzoni i pre uvođenja EES sistema” - lako može da poništi prednost u kilometraži.

Bugarska više nije sporedni izbor

Godinama je glavni argument protiv putovanja za Grčku preko Bugarske bio kvalitet puta i spor prolazak kroz okolinu Sofije.

Danas je, međutim, situacija znatno drugačija. Završetak velikog dela obilaznice oko Sofije, modernizacija putne infrastrukture i gotovo neprekidna vožnja autoputem učinili su ovu rutu mnogo privlačnijom nego ranije. Prema vodiču platforme Nikana, “jedino značajnije usko grlo ostaje deonica kroz Kresnensku klisuru, dok se ostatak puta odvija autoputem ili brzim saobraćajnicama”.

Na taj način, ruta Beograd-Sofija-Kulata-Kavala posebno je pogodna za turiste iz Srbije koji letuju na Tasosu, u Kavali, Stavrosu, Asprovalti i na istočnoj obali Halkidikija.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Međutim, izgleda da se sada mnogi "sele" na ovu rutu, pa su ovog vikenda tamo zabeležene velike gužve.

EES menja dosadašnja “pravila igre”

Najveća novina ove godine nije asfalt, već administracija pošto je EU uvela elektronsku registraciju državljana zemalja koje nisu članice prilikom ulaska u šengenski prostor. To podrazumeva skeniranje pasoša, fotografisanje i evidentiranje biometrijskih podataka.

U praksi to znači da vozači koji u Grčku putuju preko Bugarske prolaze EES kontrolu već na ulasku na teritoriju našeg istočnog suseda. Nakon toga nastavljaju putovanje kroz dve šengenske države bez dodatne spoljne granične kontrole.

Iako je potvrđeno da će Grčka koristiti pravo na delimično i privremeno ublažavanje ovih mera do 30. avgusta, to ne znači i apsolutnu suspenziju EES-a za državljane Srbije. Upravo zato turistički vodiči navode da bi ovog leta “bugarska ruta” mogla da dobije na značaju, jer postoji samo jedna tačka na kojoj se obavlja kompletna EES procedura.

Koliko košta jedan, a koliko drugi put

Prema podacima specijalizovanih turističkih portala, troškovi putarina i vinjeta nisu drastično različiti, ali postoje određene razlike.

Foto: Shutterstock

Preko Severne Makedonije putarina kroz Srbiju do Preševa oko 1.800 dinara

makedonske putarine oko 7 evra u jednom smeru

dodatne grčke putarine zavisno od destinacije Preko Bugarske putarina kroz Srbiju do Gradine oko 1.750 dinara

obavezna bugarska elektronska vinjeta

grčke putarine nakon ulaska u Grčku Šta kažu naši vozači: Izbor zavisi od destinacije u Grčkoj

Zanimljivo je da se na forumima i društvenim mrežama poslednjih sedmica sve češće pojavljuju preporuke za bugarski pravac.

Tako na Redditu korisnici ove mreže koji su nedavno putovali u Grčku preko Bugarske navode da je prednost činjenica da postoji samo jedna granična kontrola, dok kao manu ističu nešto dužu vožnju za turiste koji idu prema Solunu ili zapadnijim delovima Grčke.

Jedan od komentara koji se često ponavlja jeste da je “bugarska ruta” posebno isplativa za Tasos i istočnu Grčku.

- Ako putujete u Solun, Leptokariju, Paraliju ili na zapadni i centralni deo Halkidikija, ruta preko Severne Makedonije i dalje ostaje najkraći i najlogičniji izbor - glasi jedan od komentara na Redditu, a takav izbor pravca putovanja potvrđuju i specijalizovane platforme kao što su Nikana i Grčka.info.

Međutim, ukoliko vam je cilj Tasos, Kavala, Asprovalta, Stavros ili istočna obala Halkidikija, put preko Bugarske predstavlja alternativu koju treba ozbiljno razmotriti.