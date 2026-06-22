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Prijavljivanje budućih brucoša na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom roku traje do 23. juna, dok će se prijemni ispiti polagati od 24. do 30. juna, u zavisnosti od rasporeda samih ustanova.

Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da se prijave i ranije, elektronskim putem, a preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije 1. jula do 18 časova, a upis će trajati do 10. jula.

Međutim, kao i prethodnih godina, očekuje se da na nekoliko visokoškolskih ustanova ostane praznih mesta zbog manjka zainteresovanih kandidata. Upravo to je idealna šansa za sve buduće studente koji nose manje bodova iz klupe ili su podbacili na testu. Na ovim fakultetima postoji velika šansa da se bez stresa domognete željenog indeksa, pa makar i u drugom upisnom krugu.

Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Geografski fakultet

Geografski fakultet je ove godine ponudio 250 mesta na pet smerova (140 budžetskih i 110 samofinansirajućih), i to na:

Odseku za geografiju

Odseku za prostorno planiranje

Odseku za turizmologiju

Odseku za demografiju

Odseku za geoprostorne osnove životne sredine

Prethodne godine, broj prijavljenih kandidata bio je mali, svega 86. Zbog toga je Uprava fakulteta ponudila i drugi upisni rok. Fizički fakultet

Fizički fakultet je ponudio 155 mesta na četiri studijska programa i to:

Opšta fizika Teorijska i eksperimentalna fizika

Primenjena i kompjuterska fizika

Meteorologija

Prošle godine se za polaganje prijemnog na ovom fakultetu prijavilo svega 54 kandidata. To nije izuzetak, jer se i u prethodnim godinama takođe prijavljivao mali broj kandidata. Fakultet za fizičku hemiju

Na Fakutletu za fizičku hemiju takođe gotovo uvek ostane slobodnih mesta. Od ukupno 100 slobodnih mesta, čak 80 je budžetskih.

Prošle godine se prijavio svega 31 kandidat, pa je tako 49 budžetskih mesta ostalo prazno.

Hemijski fakultet

Kako je ranije govorio dekan Hemijskog fakulteta Gorana Roglića, tinejdžeri su potpuno nezainteresovani za hemiju. Prošle godine je posle prvog upisnog kruga ostalo više od 60 slobodnih mesta.

Hemijski fakultet nudi ukupno 185 mesta od kojih je veći broj njih na budžetu. Ovaj fakultet nudi osnovne akademske studije i to na tri smera:

Hemija

Biohemija

Hemija životne sredine

Takođe ima i integrisane osnovne i master akademske studije gde je moguće pohađati nastavu hemije. Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet nudi studiranje na sledećim smerovima: Biljna proizvodnja, Zootehnika, Agroekonomija, Prehrambena tehnologija, Biotehnički i informativni inženjering, Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane, kao i Fitomedicina.

Prošle godine od ukupno 790 planiranih i odobrenih mesta, samo 200 kandidata prijavilo se za ovaj fakultet. Ove godine čak 650 studenata može da se bori za budžet.

Foto: Zorana Jevtić

Rudarsko-geološki fakultet

Na ovom fakultetu postoji nekoliko smerova i to: Rudarsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, inženjerstvo nafte i gasa, Geologija, Hidrogeologija, Geofizika, Regionalna reologija i Istraživanje ležišta mineralnih sirovina.

"Alarmantna situacija" se dogodila prošle godine na Rudarsko-geološkom fakultetu kada je prijemni ispit polagalo samo 78 kandidata, dok je predviđeno 298 mesta.

Nažalost, interesovanje je bilo veoma slabo, a posebno za smer geofizika za koji se od ukupnog broja prijavljenih opredelio samo jedan kandidat. I za Hidrogeologiju je bilo vrlo slabo interesovanje - njih dvoje se prijavilo za ovaj smer.

Šumarski fakultet

Na Šumarskom fakultetu postoje četiri smera za osnovne studije: Šumarstvo i zaštita prirode, Tehnologija drveta, Pejzažna

arhitektura i hortikultura i Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Šumarski fakultet je za razliku od prošle godine smanjio broj studenata koji mogu da se upiši sa 340 na 300. Prošle godine nije popunjena ni polovina mesta na fakultetu - te je uspisan samo 121 student.

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Ni ovaj fakultet nije izuzetak kada je reč o malom broju prijavljenih kandidata.

Na ovom fakultetu postoje dva smera za osnovne studije: Bogoslovsko-katihetski program i Bogoslovsko-pastirski program. Ukupno primaju 150 studenata na budžet i 80 samofinansirajućih.

Prošle godine se za prvi upisni rok prijavilo 134 kandidata, od ukupno 230.

Filološki fakultet

Filološki fakultet je iznenadio prošle godine jer je od ukupno 1.393 mesta ostalo je 637 upražnjenih. Samo 765 kandidata prijavilo se za ovaj fakultet.

Smerovi koje studenti mogu da upišu su: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Jezik, književnost, kultura u okviru koga se nalaze svi drugi jezici - bugarski, engleski, španski, italijanski, albanski, nemački, ruski...