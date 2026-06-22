Grade se 3 hotela vredna 139 miliona €, posao za 500 ljudi: Ministar Memić žestoko zapušio usta provokatoru koji je optužio državu "da ubija narod"
Ministarstvo turizma i omladineopredelilo je ukupno 10 miliona evra podsticajnih sredstava za realizaciju tri hotelska projekta u Beogradu, na Zlatiboru i u Novom Pazaru.
- Ova ulaganja predstavljaju značajan korak u jačanju turističke i ugostiteljske ponude, kao i ukupnog ekonomskog razvoja zemlje - naveo je ministar turizma Husein Memić na svom Fejsbuk profilu.
Kako je istakao, potpisani su ugovori sa predstavnicima investitora Zoranom Kostićem (Euro KB Rent - Swissotel Beograd), Zoranom Mitrovićem (Luss Leisure - Crowne Plaza Zlatibor) i Denisom Hadžibulićem (Doha Invest - Holiday Inn Novi Pazar).
Ukupna vrednost investicija u tri hotela prelazi 139 miliona evra, dok se očekuje otvaranje oko 500 novih radnih mesta.
- Projekti obuhvataju moderne hotele sa visokim kapacitetima i pratećim sadržajima, koji će doprineti razvoju poslovnog, kongresnog i porodičnog turizma - poručio je Memić.
Vest o novim investicijama i otvaranju radnih mesta naišla je na izeztno pozitivne reakcije građana, koji su u komentarima isticali značaj dolaska poznatih svetskih hotelskih brendova u Srbiju. Ipak, među komentarima našli su se i oni koji su, iako neinformisani, i u ovom projektu pokušali da nađu nešto negativno i udare na državu.
Tako je izvesni Harun napisao:
- Svesno nas Srbija ubija. Još po malo se radilo u ugostiteljstvu, a oni hoće i to da nam unište. A što ne dovede neku kompaniju pa da zaposli 2.000-3.000 ljudi, već hotele - navodi jedan Bošnjak.
Na ovaj komentar odgovorio je i ministar Memić koji nije želeo da prećuti očiglednu zamenu teza i pokušaj politizacije svega.
- Ne ubija te Srbija, hotel pravi Bošnjak - musliman, a država Srbija tom istom Bošnjaku koji pravi i gradi daje više od dva miliona evra u nepovrat - poručio je ministar.
Kako je, inače, navedeno u objavi, projekti će doprineti modernizaciji hotelske infrastrukture i dodatno ojačati turističku ponudu Srbije, dok se Beograd, Zlatibor i Novi Pazar pozicioniraju kao još prepoznatljivije destinacije na turističkoj mapi regiona.
Posebno je istaknut i investitor Zoran Mitrović, vlasnik kompanije Luss Leisure, za kojeg je navedeno da je jedan od društveno odgovornih privrednika.
- Njegova kompanija je među većim donatorima u oblasti stipendiranja, uključujući i podršku obrazovanju novopazarskog studenta Omera Mihovića na Univerzitetu u Oksfordu - navodi se u objavi.
Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva turizma i omladine, dala saglasnost na dodelu subvencija za izgradnju hotela Holiday Inn u Novom Pazaru, Swissotel u Beogradu, u okviru projekta EXPO 2027, i Crowne Plaza na Zlatiboru. Prethodno je sproveden javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava radi unapređenja kvaliteta usluga hotelskog smeštaja.