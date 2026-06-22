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Ministarstvo turizma i omladineopredelilo je ukupno 10 miliona evra podsticajnih sredstava za realizaciju tri hotelska projekta u Beogradu, na Zlatiboru i u Novom Pazaru.

- Ova ulaganja predstavljaju značajan korak u jačanju turističke i ugostiteljske ponude, kao i ukupnog ekonomskog razvoja zemlje - naveo je ministar turizma Husein Memić na svom Fejsbuk profilu.

Kako je istakao, potpisani su ugovori sa predstavnicima investitora Zoranom Kostićem (Euro KB Rent - Swissotel Beograd), Zoranom Mitrovićem (Luss Leisure - Crowne Plaza Zlatibor) i Denisom Hadžibulićem (Doha Invest - Holiday Inn Novi Pazar).

Foto: Zorana Jevtic, Shutterstock

Ukupna vrednost investicija u tri hotela prelazi 139 miliona evra, dok se očekuje otvaranje oko 500 novih radnih mesta.

- Projekti obuhvataju moderne hotele sa visokim kapacitetima i pratećim sadržajima, koji će doprineti razvoju poslovnog, kongresnog i porodičnog turizma - poručio je Memić.

Vest o novim investicijama i otvaranju radnih mesta naišla je na izeztno pozitivne reakcije građana, koji su u komentarima isticali značaj dolaska poznatih svetskih hotelskih brendova u Srbiju. Ipak, među komentarima našli su se i oni koji su, iako neinformisani, i u ovom projektu pokušali da nađu nešto negativno i udare na državu.

Tako je izvesni Harun napisao:

Foto: Printscreen

- Svesno nas Srbija ubija. Još po malo se radilo u ugostiteljstvu, a oni hoće i to da nam unište. A što ne dovede neku kompaniju pa da zaposli 2.000-3.000 ljudi, već hotele - navodi jedan Bošnjak.

Na ovaj komentar odgovorio je i ministar Memić koji nije želeo da prećuti očiglednu zamenu teza i pokušaj politizacije svega.

- Ne ubija te Srbija, hotel pravi Bošnjak - musliman, a država Srbija tom istom Bošnjaku koji pravi i gradi daje više od dva miliona evra u nepovrat - poručio je ministar.

Kako je, inače, navedeno u objavi, projekti će doprineti modernizaciji hotelske infrastrukture i dodatno ojačati turističku ponudu Srbije, dok se Beograd, Zlatibor i Novi Pazar pozicioniraju kao još prepoznatljivije destinacije na turističkoj mapi regiona.

Posebno je istaknut i investitor Zoran Mitrović, vlasnik kompanije Luss Leisure, za kojeg je navedeno da je jedan od društveno odgovornih privrednika.

- Njegova kompanija je među većim donatorima u oblasti stipendiranja, uključujući i podršku obrazovanju novopazarskog studenta Omera Mihovića na Univerzitetu u Oksfordu - navodi se u objavi.