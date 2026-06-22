Slušaj vest

Ministarstvo turizma i omladineopredelilo je ukupno 10 miliona evra podsticajnih sredstava za realizaciju tri hotelska projekta u Beogradu, na Zlatiboru i u Novom Pazaru.

- Ova ulaganja predstavljaju značajan korak u jačanju turističke i ugostiteljske ponude, kao i ukupnog ekonomskog razvoja zemlje - naveo je ministar turizma Husein Memić na svom Fejsbuk profilu.

Kako je istakao, potpisani su ugovori sa predstavnicima investitora Zoranom Kostićem (Euro KB Rent - Swissotel Beograd), Zoranom Mitrovićem (Luss Leisure - Crowne Plaza Zlatibor) i Denisom Hadžibulićem (Doha Invest - Holiday Inn Novi Pazar).

husein memic zorana jevtic shutterstock.jpg
Foto: Zorana Jevtic, Shutterstock

Ukupna vrednost investicija u tri hotela prelazi 139 miliona evra, dok se očekuje otvaranje oko 500 novih radnih mesta.

- Projekti obuhvataju moderne hotele sa visokim kapacitetima i pratećim sadržajima, koji će doprineti razvoju poslovnog, kongresnog i porodičnog turizma - poručio je Memić.

Vest o novim investicijama i otvaranju radnih mesta naišla je na izeztno pozitivne reakcije građana, koji su u komentarima isticali značaj dolaska poznatih svetskih hotelskih brendova u Srbiju. Ipak, među komentarima našli su se i oni koji su, iako neinformisani, i u ovom projektu pokušali da nađu nešto negativno i udare na državu.

Tako je izvesni Harun napisao:

IMG-20260622-WA0039 copy.jpg
Foto: Printscreen

- Svesno nas Srbija ubija. Još po malo se radilo u ugostiteljstvu, a oni hoće i to da nam unište. A što ne dovede neku kompaniju pa da zaposli 2.000-3.000 ljudi, već hotele - navodi jedan Bošnjak.

Na ovaj komentar odgovorio je i ministar Memić koji nije želeo da prećuti očiglednu zamenu teza i pokušaj politizacije svega.

- Ne ubija te Srbija, hotel pravi Bošnjak - musliman, a država Srbija tom istom Bošnjaku koji pravi i gradi daje više od dva miliona evra u nepovrat - poručio je ministar.

Kako je, inače, navedeno u objavi, projekti će doprineti modernizaciji hotelske infrastrukture i dodatno ojačati turističku ponudu Srbije, dok se Beograd, Zlatibor i Novi Pazar pozicioniraju kao još prepoznatljivije destinacije na turističkoj mapi regiona.

Posebno je istaknut i investitor Zoran Mitrović, vlasnik kompanije Luss Leisure, za kojeg je navedeno da je jedan od društveno odgovornih privrednika.

- Njegova kompanija je među većim donatorima u oblasti stipendiranja, uključujući i podršku obrazovanju novopazarskog studenta Omera Mihovića na Univerzitetu u Oksfordu - navodi se u objavi.

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva turizma i omladine, dala saglasnost na dodelu subvencija za izgradnju hotela Holiday Inn u Novom Pazaru, Swissotel u Beogradu, u okviru projekta EXPO 2027, i Crowne Plaza na Zlatiboru. Prethodno je sproveden javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava radi unapređenja kvaliteta usluga hotelskog smeštaja.

Ne propustiteDruštvoMinistar turizma Husein Memić uručio dvojezične legitimacije turističkim vodičima
Husein Memić
DruštvoHiliday Inn stiže U Novi Pazar! Ministar Memić: Dijaspora investira 24 miliona evra, doneće 120 novih radnih mesta
husein memic zorana jevtic shutterstock.jpg
DruštvoOd danas lakši pristup pumpama i senzorima obolelima od dijabetesa! Macut: Ovo nije samo administrativna promena, već važan korak napred za hiljade ljudi
0605stock-photo-young-pregnant-woman-with-glucose-sensor-and-mobile-phone-measuring-blood-sugar-level-in-kitchen-2664462651.jpg
DruštvoMinistar Husein Memić najavio novine u sektoru turizma: Evo šta moderno dobijaju turistički vodiči i pratioci
Husein Memić