Miloš više od 30 godina letuje u Bugarskoj i ne menja je za Grčku: Otrkio zašto se stalno vraća, pa napravio haos na mrežama
Početak letnje turističke sezone ponovo je u fokus stavio Bugarsku kao jednu od omiljenih destinacija građana Srbije. Blizina, pristupačne cene smeštaja, hrane i pića, kao i veliki izbor letovališta duž crnomorske obale, godinama privlače stotine naših turista. Mnogi joj ostaju verni decenijama, dok se iz godine u godinu na bugarske plaže vraćaju i nove generacije putnika.
Koliko su pojedini turisti vezani za ovu destinaciju pokazuje i objava koja se pojavila u Fejsbuk grupi "Bugarskaletovanje". Jedan član grupe naveo je da u Bugarskoj letuje još od 1990. godine, kada je prvo posećivao Pomorije, a potom Nesebar, Ravdu, Sunčev breg i Sveti Vlas. Kako ističe, iako je tokom godina povremeno letovao i u Grčkoj, Turskoj i Španiji, Bugarska je za njega ostala destinacija broj jedan.
- U srednjoj školi sam ubedio dosta drugara i drugarica da idemo u Bugarsku na more, gde su svi krenuli sa predrasudama u nešto nepoznato, a vratili se sa najboljim utiscima i najboljim provodom - napisao je on, dodajući da je kasnije i porodično nastavio da bude veran ovoj destinaciji.
U istoj objavi zatražio je preporuke za restorane u Obzoru i Černomorecu, a brojni članovi grupe iskoristili su priliku da podele svoja iskustva sa bugarskog primorja.
Jedan od komentatora naveo je da poslednjih pet godina letuje u Lozenecu i da je "prezadovoljan morem, mestom, smeštajem i plažom", dok su drugi upoređivali različita letovališta na obali Crnog mora.
Posebnu pažnju privukli su komentari o Bijali i Obzoru. Kako navode pojedini turisti, Bijala je nešto mirnije mesto, dok je Obzor lepši i nudi bolje plaže i kvalitetnije more. Ipak, ljubitelji prirode ističu jednu od najvećih prednosti Bijale - čuvene Bele stene, impresivne litice koje vode do plaže Kara Dere.
Kara Dere važi za jednu od retkih preostalih netaknutih i neizgrađenih plaža na bugarskoj obali Crnog mora, zbog čega je često preporučuju turistima koji traže mir, prirodu i beg od gužvi karakterističnih za velika letovališta.
Podsetimo, iskustva turista kada je reč o letovanju u Bugarskoj često su podeljena. Dok pojedini navode da im pojedine destinacije ne odgovaraju, posebno Sunčev breg koji je poznat po pojavi morske trave u vodi i na plažama tokom određenih delova sezone, drugi upravo Bugarsku izdvajaju kao najbolji odnos cene i kvaliteta.
Pristupačan smeštaj, povoljne cene hrane i pića, uređene plaže i blizina Srbije ostaju glavni razlozi zbog kojih se veliki broj naših građana iz godine u godinu odlučuje za bugarsko primorje. Sudeći po komentarima turista na društvenim mrežama, mišljenja su različita od mesta do mesta, ali jedno je sigurno Bugarska i ovog leta ostaje među najtraženijim destinacijama za odmor u regionu.