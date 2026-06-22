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Koliko su pojedini turisti vezani za ovu destinaciju pokazuje i objava koja se pojavila u Fejsbuk grupi "Bugarskaletovanje". Jedan član grupe naveo je da u Bugarskoj letuje još od 1990. godine, kada je prvo posećivao Pomorije, a potom Nesebar, Ravdu, Sunčev breg i Sveti Vlas. Kako ističe, iako je tokom godina povremeno letovao i u Grčkoj, Turskoj i Španiji, Bugarska je za njega ostala destinacija broj jedan.

- U srednjoj školi sam ubedio dosta drugara i drugarica da idemo u Bugarsku na more, gde su svi krenuli sa predrasudama u nešto nepoznato, a vratili se sa najboljim utiscima i najboljim provodom - napisao je on, dodajući da je kasnije i porodično nastavio da bude veran ovoj destinaciji.

U istoj objavi zatražio je preporuke za restorane u Obzoru i Černomorecu, a brojni članovi grupe iskoristili su priliku da podele svoja iskustva sa bugarskog primorja.

Foto: Shutterstock

Jedan od komentatora naveo je da poslednjih pet godina letuje u Lozenecu i da je "prezadovoljan morem, mestom, smeštajem i plažom", dok su drugi upoređivali različita letovališta na obali Crnog mora.

Posebnu pažnju privukli su komentari o Bijali i Obzoru. Kako navode pojedini turisti, Bijala je nešto mirnije mesto, dok je Obzor lepši i nudi bolje plaže i kvalitetnije more. Ipak, ljubitelji prirode ističu jednu od najvećih prednosti Bijale - čuvene Bele stene, impresivne litice koje vode do plaže Kara Dere.

Kara Dere važi za jednu od retkih preostalih netaknutih i neizgrađenih plaža na bugarskoj obali Crnog mora, zbog čega je često preporučuju turistima koji traže mir, prirodu i beg od gužvi karakterističnih za velika letovališta.

Podsetimo, iskustva turista kada je reč o letovanju u Bugarskoj često su podeljena. Dok pojedini navode da im pojedine destinacije ne odgovaraju, posebno Sunčev breg koji je poznat po pojavi morske trave u vodi i na plažama tokom određenih delova sezone, drugi upravo Bugarsku izdvajaju kao najbolji odnos cene i kvaliteta.

Foto: Facebook/Bugarska letovanje, Shutterstock