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Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog. Zbog velike duševne čistote, Bog mu je dao dar čudotvorstva, tako da je oslobađao ljude bolesti i drugih muka.

Sveti Timotej bio je episkop u gradu Prusi u Maloj Aziji i ostao je upamćen po svojoj nepokolebljivoj veri i brojnim čudesima. Predanje kaže da je iscelio cara Arita od teške bolesti, kao i jednu caricu koju je, osim izlečenja, priveo hrišćanskoj veri.

Tokom progona hrišćana za vreme cara Julijana Odstupnika, Timotej je odbio da se odrekne Hrista, zbog čega je uhapšen i bačen u tamnicu. Ni iza rešetaka nije prestajao da propoveda, pa su ga vernici posećivali kako bi slušali njegove pouke i duhovne savete.

Kada je car saznao da Timotej i dalje širi hrišćansko učenje, naredio mu je da prestane da govori o Isusu Hristu. Pošto se svetitelj nije povinovao naredbi, pogubljen je u tamnici 362. godine.

Vernici veruju da su njegove mošti čudotvorne, a SPC ga poštuje kao jednog od velikih mučenika koji su život dali za veru.

Tropar Sveti sveštenomučenik Timotej Bruski (glas 4): Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Timoteju: Moli Hrista Boga da spase duše naše.