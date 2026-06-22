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Raiffeisen banka organizovala je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Donatorski forum - druženje sa partnerima iz obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih institucija čiji rad pomaže.

Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke rekao je da je Donatorski forum, organizovan povodom 25 godina poslovanja u Srbiji, način da se banka zahvali i pomogne zajednici u kojoj posluje. „Naše donacije upućene su institucijama iz oblasti zdravstva, visokog obrazovanja, umetnosti i kulture, zaštite životinja, kao i na unapređenju sportske infrastrukture za decu. Iza svake od tih oblasti stoji nečiji život - dete koje će prvi put zaigrati na novom terenu, student koji dobija bolje obrazovanje, lekar kome smo olakšali posao, fauna sa kojom delimo životnu sredinu, ljudi koje umetnost i kultura podstiču na kritičko razmišljanje“, rekao je Zoran Petrović.

Foto: N. Dimić

Raiffeisen banka uputila je ove godine donacije Institutu za majku i dete „Vukan Čupić“ i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Vladislav Vukomanović, direktor Instituta kaže da je uređaj koji je nabavljen pomoću donacije pomogao da se zbrinu novorođena deca sa teško oštećenim vitalnim funkcijama. Raiffeisen banka uputila je donacije i Ekonomskom, Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zoran Čiča, dekan Elektrotehničkog fakulteta rekao je da je dosta bivših studenata ETF-a zaposleno u Raiffeisen banci. „Donacija zaista znači za unapređenje nekih od segmenata našim studentima i svakako ćemo je dobro iskoristiti da školujemo i dalje buduće kandidate za Raiffesien banku. Čuo sam da imate zaista jak IT sektor sa dosta naših studenata. I drugi bi trebalo da se ugledaju na visok stepen ovakve socijalne odgovornosti“, rekao je Čiča. Saša Marinković iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, rekao je da ta Fondacija sarađuje sa Raiffeisen bankom poslednje dve godine i da su ostvareni sjajni naučni rezultati u monitoringu beloglavog supa. „Zvezda naše saradnje jebeloglavi sup Rajka koja je prvi sup za koga zvanično znamo da je otišao u Afriku“, rekao je Marinković.