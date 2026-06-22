Slušaj vest

U Srbiji je stigao prvi toplotni talas ovog leta koji će ove nedelje doneti temperature i do 36 stepeni Celzijusovih!

U većem delu neše zemlje danas je na snazi žuti meteo alarm, osim na severu gde je upaljen narandžasti zbog grmljavine. Narednih dana tačnije od četvrtka cela Srbija će biti u žutom zbog visokih temperatura!

Tim povodom Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na potencijalno opasne vremenske uslove i objavio savete kako se ponašati tokom vrelih letnjih dana.

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti. U narednih deset dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na teritoriji severnobačkog, a potencijalno i srednjobanatskog, zapadnobačkog, južnobačkog, južnobanatskog okruga i teritoriji grada Beograda u periodu od 27. juna do 1. jula - navodi "Batut i dodaje:

- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave na teritoriji severnobačkog, južnobanatskog i pomoravskog okruga 1. jula, dok će u kategoriji opasne pojave biti u severnim delovima Srbije u periodu od 27. do 30. juna, a 1. jula u severnoj i delovima zapadne i centralne Srbije.

Foto: Shutterstock

Očekivani termički uslovi i nivoi upozorenja za period od 22. do 26. juna 2026. godine

- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji potencijalno opasne pojave u delovima severne i zapadne Srbije, početkom i tokom druge polovine posmatranog perioda.

U biometeorološkoj prognozi se precizira da je danas žuti alarm na snazi u Bečeju, Zrenjaninu, Somboru, Loznici i Vršcu, dok će u sredu potencijalno opasno vreme biti na Paliću i Vršcu.

U četvrtak su u žutom Bečej Palić Sombor i Vršac, a u petak: Beograd, Surčin, Bečej, Palić, Kikinda, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad, Loznica, Veliko Gradište i Vršac.

Foto: Batut Printscreen

Inače, žuta boja predstavlja slabe izglede zа pојаvu екstrеmnih pојаvа, које bi mоglе znаčајniје dа pоrеmеtе bаzičnu fiziоlоšкu rаvnоtеžu оrgаnizmа.

- U оvој zоni tеrmаlnоg коmfоrа nеоphоdnо је prеduzimаnjе mеrа prеvеnciје, u slučајu nаmеnsкоg izlаgаnjа spоljаšnjim miкrокlimаtsкim uslоvimа, pоput: pоvišеnе tеmpеrаturе vаzduhа, visокоg prоcеntа rеlаtivnе vlаžnоsti vаzduhа, smаnjеnе brzinе struјаnjа vаzduhа као i pоvеćаnоg indекsа UV zrаčеnjа. Pоstојi pоtеnciјаlnа оpаsnоst оd sunčаnicе i tоplоtnе iscrpljеnоsti - upozorava struka i savetuje: