Slušaj vest

Muzika, veseli gosti, prepuna sala i mladenci koji nisu skidali osmeh s lica - sve je ukazivalo na to da će jedno venčanje u poznatom beogradskom restoranu ostati upamćeno po lepim uspomenama. Ipak, samo nekoliko sati kasnije, slavlje se pretvorilo u pravu dramu zbog koje su mnogi ostali u šoku.

Prema rečima jedne gošće, sve je počelo kada je mladoženjina majka odlučila da se pozabavi svadbenim kovertama još dok je proslava bila u punom jeku.

Dok su gosti igrali i nazdravljali mladencima, ona je u separeu iza mladenačkog stola otvorila veliku svesku i počela da zapisuje ko je koliko novca doneo.

Foto: Shutterstock

- Mlada je odmah počela da koluta očima, bilo joj je neprijatno što svekrva to radi dok gosti još igraju. Ali, pravi haos je nastao kada je svekrva došla do koverata mladine uže rodbine. Počela je glasno da komentariše pred svima kako su njeni gosti dali po 500 evra, a mladini "stisli dinar" i donosili koverte sa po 50 evra", priča jedna gošća.

Nekoliko rečenica bilo je dovoljno za haos

Mladina majka je čula ove komentare i tu je bio - kraj. Prišla je stolu, otela svekrvi svesku iz ruku i pred nekoliko zvanica joj sasula sve u lice.

Foto: Olha Nosova / Alamy / Alamy / Profimedia

- Rekla joj je: "Sram te bilo, prebrojavaš pare dok ti sin slavi, moji su dali koliko su imali!". U sekundi su se umešali još neki gosti i krenula je opšta svađa. Pale su teške reči i gorke uvrede - otkriva izvor Kurira.

Najteže bilo mladencima

Dok su razmenjivali optužbe, mlada više nije mogla da sakrije emocije. Vidno potresena, zaplakala je pred gostima, dok je mladoženja pokušavao da smiri situaciju i spreči još veći sukob.

Foto: Shutterstock

Kako bi skrenuli pažnju sa neprijatne scene, muzičari su pojačali tempo i nastavili sa repertoarom, ali je šteta već bila načinjena.