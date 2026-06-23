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Meteorolozi upozoravaju da će današnji dan biti jedan od onih u kojima će se vremenske prilike menjati iz sata u sat. Jutro i veći deo dana proteći će uz sparno i toplo vreme, dok se u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti koja može doneti kratkotrajne, ali intenzivne padavine.

Najveća opasnost u Vojvodini, Beogradu i centralnoj Srbiji

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maksimalne dnevne temperature kretaće se između 28 i 32 stepena. Međutim, upravo kombinacija toplog vazduha i povećane vlažnosti stvara uslove za razvoj grmljavinskih oblaka.

- Očekuje nas danas jedan nestabilan dan. Jeste toplo, temperature će biti u intervalu od 28 do 32 stepena, ali u popodnevnim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, biće kiše, pljuskova, grmljavine, a lokalno može biti i pojave grada - rekla je Gordana Marinković Ljuboja iz RHMZ.

Kako je navela, najveća verovatnoća za razvoj jačih grmljavinskih procesa postoji u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, na području Beograda, Šumadije i Pomoravlja, odnosno u centralnim delovima zemlje.

Iako će kiša lokalno doneti kratkotrajno osveženje, oni koji očekuju ozbiljniji pad temperature moraće još da sačekaju. Prema prognozama, nestabilno vreme zadržaće se i tokom narednih dana, ali bez značajnijeg zahlađenja.

Stiže više sunca, ali i novi talas vrućina

Meteorološkinja RHMZ ističe da će se nestabilne vremenske prilike nastaviti i tokom srede, uz povremene pljuskove i grmljavinu u pojedinim krajevima zemlje.

- Sutra ostaje nestabilno vreme i ova umereno topla vazdušna masa sa temperaturama od 28 do 30 stepeni, lokalni razvoj oblačnosti i pljuskovi tokom dana, kao i ti jači grmljavinski procesi. U drugoj polovini sedmice biće uslova za više sunca, temperatura će ponovo ići u porast, tako da bi krajem nedelje ponovo dostigli temperaturu od 33 do 35 stepeni u većini mesta, istakla je Gordana Marinković Ljuboja.

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Gordana Marinković Ljuboja meteorološkinja Foto: Kurir Televizija

Kada je reč o mogućoj pojavi grada, meteorolozi ističu da se ovakve vremenske nepogode ne mogu precizno predvideti za svaku lokaciju, ali da trenutne atmosferske prilike pogoduju njihovom razvoju.

- Verovatnoću za pojavu grada teško je tačno prognozirati, ali s obzirom na nestabilnu vazdušnu masu postoje uslovi za njegovu pojavu. Naravno, grad neće pogoditi sve delove Srbije, već će se javljati samo lokalno - objasnila je meteorološkinja.

Zbog promenljivih vremenskih prilika građanima se preporučuje dodatni oprez tokom popodnevnih i večernjih sati, kada se očekuje najizraženija nestabilnost atmosfere. Ipak, uprkos povremenim pljuskovima i grmljavini, značajnijeg zahlađenja nema na vidiku. Naprotiv, već od druge polovine sedmice očekuje se više sunca i novi porast temperature.

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