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Nakon tropskog talasa Čačak i Gornji Milanovac tokom jutarnjih sati pogodilo je nevreme, praćeno jakom kišom.

Na pojedinim mestima došlo je do izlivanja vode na ulice, ali nevreme nije izazvalo veće probleme.

- Jedva smo dočekali ovo osveženje, jer je prethodnih nekoliko dana bilo pakleno vruće. Jedva smo funkcionisali i izlazili samo kad prehladi - kaže za RINU jedan od Čačana.

1/8 Vidi galeriju Kiša u Čačku Foto: RINA

Obilni pljusak posebno je pogodovao poljoprivrednicima u selima, koji se bave uzgojem voća i povrća.

Upozorenja RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

Kako je upozorio RHMZ jutros u 7 sati, iz području Pomoravlja i istočne Srbije padavinska zona sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom premeštaće se ka Šumadiji i jugoistoku Srbije.

U Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

RHMZ je objavio i upozorenje za područje Beograda na izražene grmljavinske procese.

Sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Velika vlažnost vazduha

Širom zemlje zabeležena je ekstremna vlažnost vazduha, a u čak 10 gradova ona je dostigla maksimalnih 100 odsto.

To su Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Kragujevac, Crni Vrh, Požega, Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Vranje.

Zato je u Požegi rano jutros osvanula gusta magla.

Nešto umerenija vlažnost vazduha zabeležena je jedino u Beogradu i Novom Sadu.