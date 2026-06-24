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U Srbiji će danas biti promenlјivo oblačno i prosečno toplo. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlјe nestabilno mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Od sutra pretežno sunčano i ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili plјusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

- U urbanim sredinama je užasno sada sa sparinama. Temperatura ne spada ispod 20. U Francuskoj je do 40... Proglašeni su crveni alarmi. U Berlinu će biti isto. To je neverovatno, teška je situacija - rekao je Ivan Ristić i dodao:

- U Grčkoj imamo zemljotrese, Evija je sada aktuelna. I požar i zemljotres. Neverovatno, do pre neku godinu, rekli su da tamo nema šta da izgori, a izgleda da je naraslo i sada gori. Zemljotresi će polako da se smanjuju. Jul će biti najtopliji za celu Evropu. Temperature će ići visoko. Biće toplije nego prethodnih godina... Tako se veruje. Već krajem nedelje imamo novi toplotni talas - rekao je Ristić i najavio 70 tropskih dana.

Ivan Ristić najavljuje 70 tropskih dana ovog leta Foto: Pink Printscreen

Profesor dr. Aleksandar Valjarević sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saglasan je sa Ristićem, dodajući da klima u Evropi više nije onakva kakva je ranije bila. Kada su u pitanju žrtve zbog toplotnog talasa, Valjarević kaže da niko klimatske promene ne shvata kako treba. Neke države, kaže on, otvaraju ministarstva za klimatske promene.

- Berlin ne bi trebalo da pređe preko 30, a evo šta se dešava. To nije njihova klima. Zaista, zamislite sa tolikom količinom vlažnosti, zaboravljamo da smo vezani za bioklimatološke parametre. Ne ide nam ništa na ruku, nismo dobro. 15 faktora utiče na naše ponašanje, kako ćemo provesti dan. Mi smo bića koja živimo do dva metra visine, tu su najturbulentnije promene. Leta nisu kakva su bila - rekao je Valjarević.

Aleksandar Valjarević Foto: Shutterstock, Kurir TV

Valjarević kaže da hitno moramo da vidimo sa kojim resursima raspolažemo, gde da nađemo izvore, kako da zaštitimo useve, brane, jezera.

Biometeorološka prognoza

- Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovolјno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.