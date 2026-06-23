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Odrastanje dece u prirodi i na selu donosi posebnu vrstu slobode, ali i lekcije o empatiji koje se ne mogu naučiti iz knjiga.

Najbolji dokaz za to je video-snimak koji je zapalio društvene mreže, a u čijem je centru jedna predivna, hrabra devojčica i njen nesvakidašnji susret sa prirodom.

Na snimku se vidi devojčica koja je pronašla zmiju, očigledno neotrovnu. Bez straha ju je uzela u ruke, a životinja joj se tokom nošenja obavila oko ruke. Nakon nekoliko trenutaka, pažljivo i nežno spustila ju je u žbunje kako bi nastavila svojim putem.

Posebnu pažnju privukle su reči koje je devojčica uputila zmiji dok ju je vraćala u prirodno okruženje.

- Uđi u žbunje. Živi lepo svoj život. Želim ti sreću u životu. Želim ti sreću, ćao! - rekla je ona.

Video je objavljen na Instagram profilu Serbian Times uz opis koji je dodatno raznežio pratioce.

"I zmija je - čovek! Ovaj snimak potice iz sela Drenovca kod Vranja, gde se porodica Martine N. pre nekoliko godina preselila iz grada.

Njihova ćerka je, kako kažu, porasla u šumi, gde se zbližila sa prirodom, ali i sa živim bićima koje je tamo pronašla i upoznala. Zato u njoj nema straha dok drži ovu zmiju, naprotiv, ona priča s njom, poželi joj sreću i pušta je u žbunje, da nastavi život u svom, zmijskom stilu.

Odrastanje dece na selu, u prirodi - neprocenjivo!"