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Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su sinoć, a prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih. Ove godine nešto bolje rezultate postigli su na testu iz matematike i trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosi na završni ispit koji je održan prošle godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Prosečan broj poena na završnom ispitu na testu iz matematike je 12.86 poena, što je za oko jedan bod više u odnosu na prošlu godinu. Prosečan broj bodova na trećem testu (svi predmeti) ove godine iznosi 14,74, što je za 0,23 poena više u odnosu na prošlu godinu. Na testu iz geografije prosek bodova iznosi 14,57, na testu iz biologije 13,49, na testu iz istorije prosek bodova je 13,11, na testu iz fizike prosek bodova je 17,18, dok je iz hemije prosek bodova 15,33 - navodi se u saopštenju i dodaje:

Foto: Kosovo online printscreen

- Prosek bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika (srpski i osam jezika nacionalnih manjina) je za 0.88 poena manji u odnosu na prošlu godinu i iznosi 10,67 bodova.