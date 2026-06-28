Slušaj vest

Poznati srpski biciklista i svetski putnik Dragan Šibalić iz Kragujevca završio je još jednu neverovatnu avanturu dugu 12.000 kilometara, nakon što je biciklom prešao put od Bejruta u Libanu do jezera Isik Kul u Kirgiziji.

Tokom više od šest meseci putovanja kroz devet zemalja, savladao je pustinje Bliskog istoka, snežne planinske prevoje Pamira i neka od najizazovnijih područja sveta, oslanjajući se isključivo na snagu svojih nogu, volju i istrajnost.

Negde između vrelog pustinjskog peska i ledenih vrhova "krova sveta", Dragan Šibalić ostavio je deo sebe. Putovanje koje je započeo 6. decembra prošle godine u Bejrutu završeno je 19. juna na obali čuvenog kirgiskog jezera Isik Kul, gde je simbolično stavio tačku na jednu od najtežih i najimpresivnijih biciklističkih ekspedicija u svom životu.

Za sobom je ostavio 12.000 kilometara avanture, od čega čak 8.300 pređenih isključivo pedaliranjem, prolazeći kroz Siriju, Jordan, Irak, Tursku, Gruziju, Rusiju, Tadžikistan i Kirgiziju, susrećući ljude, kulture i prizore koji menjaju pogled na svet.

Njegovu objavu sa Fejsbuka prenosimo u celosti.

1/6 Vidi galeriju Dragan Šibalić sa Talibanima u Avganistanu Foto: Printscreen/ Instagram/ dragansibalic

- Kraj! Kroz pesak i vatru Bliskog istoka do krova sveta! ​Negde između pustinjskog peska Bliskog istoka i večitog leda na krovu sveta, ostavio sam deo sebe. Počelo je 6. decembra prošle godine u Bejrutu. Završilo se danas, 19. juna, ovde na jezeru Isik Kul u Kirgiziji. Između te dve tačke stoji 12.000 kilometara. Od toga, 8.300 kilometara čisto na sopstveni pogon – snagom mojih nogu, mojih pluća i moje volje.

Ali i jednim tvrdoglavim inatom koji je odbijao da stane.

Dok stojim ovde, na obali jezera, kroz glavu mi kao na traci prolaze slike, doživljaji, ljudi i predeli devet zemalja koje su me primile, iskušavale i promenile zauvek. Prolazio sam kroz vekove i civilizacije, kroz mesta koja većina ljudi vidi samo na filmu:

Govorili su mi: "Gde ćeš u Siriju, jesi li lud?" A ja pamtim mir manastira Sejdanaja za vek vekova. U Libanu me Hezbolah hapsio dva puta već na startu. Ne, nisu me uplašili i zaustavili.

U Jordanu prolazim mističnu Petru i Vadi Rum (hvala Stevan Horvat na deljenju pustinjskih kilometara)... A onda Irak. Zemlja sa najboljim ljudima na planeti, gde me dočekuju kao rod rođenog i ne dozvoljavaju da išta platim u prodavnicama. Njihova kuća bila je i moja.Tamo, među tim divnim svetom, dotičem zidine drevnog Vavilona - mesto gde je sve počelo. Turska mi je uzimala dušu planinskim prevojima i lošim vremenom.

U Gruziji me zatiče surovi Kavkaz zatrpan snegom sredinom aprila, ali i nestvarni, mistični Katski Pilar (Kachi stub) – manastir na vrhu kamene stene koji izgleda kao da lebdi između neba i zemlje.

Dragan Šibalić Foto: Printscreen Facebook Dragan Šibalić

​A onda ulazim u ogromno rusko prostranstvo. U Volgogradu stojim u podnožju kiklopskog spomenika „Majka otadžbina zove!” – taj nestvarni betonski kolos ti bukvalno oduzme dah svojom veličinom i snagom. Prolazim kroz ponosnu Čečeniju i misterioznu Kalmikiju...

A onda je došao Pamir. Moj najveći ispit.

Borba za goli život na prevoju Ak Bajtal (4.655m) i Kizil Art (4.282m). Sneg, mećava koja ti ledi krv u žilama i vazduh koji ne postoji. Tamo gore, kada telo vrišti da je kraj i kada nemaš više šta da daš – tada stegneš zube i ideš dalje samo na mentalnu snagu. Jer nazad nema.