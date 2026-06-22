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Država Srbija najavljuje veliki socijalni paket mera koji donosi brojne olakšice - od zakona za roditelje-negovatelje i novčane pomoći do značajnog pojeftinjenja lekova!

Prvi put se uvodi sistemska podrška roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima, uz mesečnu naknadu od 65.000 dinara, a prve isplate očekuju se u oktobru. Istovremeno, pre kraja leta, trebalo bi da usledi i sniženje cena lekova i do 50 odsto, što bi obuhvatilo više grupa pacijenata i značajno rasteretilo kućne budžete širom zemlje.

Premijer prof. dr Đuro Macut najavio je da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, a da bi primena trebalo da počne od oktobra kada se očekuje i prva isplata. On je gostujući na RTS ocenio da je Zakon roditelj-negovatelj, jedan od fundamentalnih zakona i dodao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati.

Foto: Screenshot RTS

- To je jedan socijalan zakon koji je izuzetno evropski. Zakon će ući u skupštinu početkom jula, a nadam se da će u oktobru već krenuti realizacija i isplate roditeljima. Ovo je jedno potpuno novo prepoznavanje roditelja u toj izuzetno teškoj ulozi koja zahteva i zaslužuje svako priznanje - kazao je Macut i naglasio da uvek ima prostora za unapređenje, da budu prepoznati i drugi roditelji kao i da će se o tome razgovarati.

Podsetio je da je u mandatu aktuelne vlade usvojeno nekoliko važnih socijalnih zakona, poput Zakona o Alimentacionom fondu, a spomenuo i najavljeno pojeftinjenje lekova. Macut očekuje da će cene biti snižene već za mesec ili dva i dodao da sledi procedura usvajanja regulative vezane za Republički fond za zdravstveno osiguranje.

- Ubeđen sam da ćemo i pre kraja leta imati smanjene cene. Ne možete sve lekove dati potpuno besplatno, svi lekovi su važni, ali neki su manje, neki malo više, pa će smanjenja verovatno ići i do 50 odsto u odnosu na postojeću cenu - naglasio je premijer i dodao da će se pojeftinjenje lekova odnositi na sve grupe pacijenata, za obolele od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkih bolesti, dijabetesa, hroničnih bolesti vezivnog tkiva, reumatskih bolesti...

- Imamo 10-11 tih grupa i nadam se da ćemo u svim naći prostora da se smanje cene.

Foto: PeopleImages/Shutterstock

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je predstavio program za bolji život građana u kome je fokus upravo na penzionerima, snižavanju cena lekova za najosetljivije pacijente, i poboljšanje statusa zaposlenih u socijalnoj zaštiti, korisnika socijalne pomoći i veterana. Najavljeno je, pored ovih mera, i širenje dostupnosti zdravstvene nege u najudaljenijim seoskim sredinama. Država planira da kroz sistem subvencija olakša nabavku pojedinih lekova, dok se još razmatra način na koji će podrška biti sprovedena. Posebna pažnja biće usmerena na građane sa niskim primanjima, među kojima su i brojni penzioneri kojima troškovi terapije predstavljaju značajan finansijski teret.

- Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete, zamislite, tu tragediju i te probleme. Nije mnogo takvih ljudi, ali ih ima, i naše je da pokažemo brigu prema njima - istakao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijanata Srbije, ocenjuje da bi niže cene lekova dosta značile mnogim građanima naše zemlje.

- To se pre svega odnosi na naše penzionere od kojih su mnogi i pacijenti i iako ima i besplatnih lekova, dosta moraju da kupuju. I ja kao pacijent koji se leči od nekoliko bolesti dobijam neku terapiju besplatno, ali isto tako postoje i lekovi za koje izdvajam novac. Svako pojeftinjenje bi značilo naravno, ali koji će tačno lekovi pojeftiniti i za koju grupu građana to ćemo videti u narednom periodu.

Država ispunjava datu reč

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navodi da Zakon o roditelju negovatelju počinje sa primenom od 1. oktobra.

Milica Đurđević Stamenkovski o Zakonu roditelj negovatelj Foto: Ustupljena fotografija

- Potvrda predsednika Vlade da će prve isplate početi tog meseca predstavlja potvrdu da država ispunjava datu reč. Mi sad radimo završne pripreme oko samog postupka, kako primena zakona nikoga ne bi dočekala nespremnog. Ovo je jedna od najvažnijih mera kojom ispravljamo dugogodišnju nepravdu prema porodicama koje danonoćno brinu o svojoj deci sa najtežim oblicima invaliditeta i smetnjama u razvoju. Roditelji negovatelji godinama su nosili ogroman teret, a sada njihov trud i žrtva dobijaju institucionalno priznanje i konkretnu podršku države - kaže ministarka za Kurir i dodaje: