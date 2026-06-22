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Od ranog jutra cela Srbija se bori sa teškom sparinom i nesnosnim vrućinama, ali pravi vremenski rolerkoster tek sledi! Prvo, blago osveženje već je stiglo u zapadnu Srbiju, nakon što je snažan pljusak bukvalno potopio Čačak, a tmurni oblaci sada ubrzano idu ka Beogradu.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se hitnim upozorenjem na izražene grmljavinske procese koji će paralisati delove zemlje danas i sutra (22. i 23. juna).

Narandžasti meteoalarm, koji označava opasne vremenske pojave, uveliko je upaljen za veći deo zemlje, uključujući Beograd, Bačku, Banat, Srem, zapadnu Srbiju, Šumadiju i Pomoravlje.

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Kada tačno potop stiže u Beograd

Ako je suditi prema radarskim snimcima na sajtu Vreme radar, razvoj moćnih oblačnih sistema i prvi pljuskovi u Beogradu se mogu očekivati oko 18 časova.

1/5 Vidi galeriju Kretanje nevremena iz sata u sat Foto: vreme radar / screenshot

Zbog vremenskih nepogoda i RHMZ je izdao posebno upozorenje za Beograd, i to i danas i sutra.

- Danas (22.06.) posle podne i sutra (23.06.) tokom dana u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji plјuskovi sa grmlјavinom i kratkotrajna pojava grada - navode iz RHMZ.

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Pola Srbije pod narandžastim alarmom

Kako su meteorolozi najavili, na udaru kratkotrajnih, ali silovitih vremenskih nepogoda naći će se i Vojvodina, zapadna, centralna i istočna Srbija.

Pored velike količine padavina za jako kratko vreme, RHMZ upozorava i na opasnost od grada, pa se građanima savetuje da zaštite svoju imovinu i poljoprivredne useve.

Sudeći po radarskim slikama, olujni sistemi su trenutno veoma aktivni, pa će u narednim satima situacija iziskivati maksimalan oprez.