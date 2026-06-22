Slušaj vest

Miloš Mihailović (28) iz Novaka kod Uba vodi se kao nestala osoba.

Porodica i nadležni organi apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije da se odmah jave policiji.

Miloš je rođen 11. septembra 1997. godine u Valjevu. Prema podacima iz prijave, u trenutku nestanka na sebi je imao plavu majicu i maskirne pantalone.

Takođe, veruje se da je upravljao automobilom marke Opel Astra, tamnozelene boje.

"Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o Milošu ili su ga videli nakon nestanka da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju. Svaka informacija može biti od značaja za njegovo pronalaženje", navodi se u apelu.

Ne propustiteHronika11. JE DAN OTKAKO JE VLADIMIR NESTAO, PORODICA OČAJNA: Poslednji poziv uputio dugu, rekao je da se vraća kući, a onda je u Drini nađen njegov telefon! (foto)
vladimir.jpg
DruštvoPotresna ispovest majke nestalog farmaceuta Milana iz Niša: Pas tragač nanjušio trag na 3 mesta, njena sumnja otvara novu jezivu teoriju misterioznog nestanka
Milan Đorđević Nestali farmaceut
Društvo"Iz kola u kola i - doviđenja"! Majka nestalog farmaceuta uverena u ovo: Dve godine od najveće misterije u Srbiji, a od Milana ni traga!
Milan Đorđević Nestali farmaceut
PlanetaMAJA (39) MISTERIOZNO NESTALA, PRETHODNO TRAŽILA RAZVOD? U toku potraga za majkom troje dece - šok usledio kad je utvrđeno da je ZAMRZIVAČ IZNESEN IZ KUĆE
shutterstock_2237655709 copy.jpg