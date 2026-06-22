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Miloš Mihailović (28) iz Novaka kod Uba vodi se kao nestala osoba.

Porodica i nadležni organi apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije da se odmah jave policiji.

Miloš je rođen 11. septembra 1997. godine u Valjevu. Prema podacima iz prijave, u trenutku nestanka na sebi je imao plavu majicu i maskirne pantalone.

Takođe, veruje se da je upravljao automobilom marke Opel Astra, tamnozelene boje.