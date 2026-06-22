Miloš Mihailović iz Novaka kod Uba vodi se kao nestala osoba. Porodica moli građane da jave informacije policiji.
Društvo
NESTAO MILOŠ (28) IZ OKOLINE UBA Porodica otkrila samo ovaj detalj o trenutku kad mu se izgubio trag: Sada sve mole za pomoć
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Miloš Mihailović (28) iz Novaka kod Uba vodi se kao nestala osoba.
Porodica i nadležni organi apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije da se odmah jave policiji.
Miloš je rođen 11. septembra 1997. godine u Valjevu. Prema podacima iz prijave, u trenutku nestanka na sebi je imao plavu majicu i maskirne pantalone.
Takođe, veruje se da je upravljao automobilom marke Opel Astra, tamnozelene boje.
"Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o Milošu ili su ga videli nakon nestanka da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju. Svaka informacija može biti od značaja za njegovo pronalaženje", navodi se u apelu.
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