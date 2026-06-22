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(KMG) — Azijsko-pacifička ekonomska saradnja (APEK) predstavlja mehanizam ekonomske saradnje najvišeg nivoa, najvećeg obima i najuticajniju platformu u Azijsko-pacifičkom regionu. Kao vodeći događaj „Godine Kine“ u okviru APEK-a, u Pekingu je juče održan Forum izvršnih direktora APEK-a za Kinu, koji je okupio učesnike radi razmatranja mogućnosti za globalni ekonomski rast i razvoj Kine.

Pod temom „Otvorenost, povezanost i saradnja: Povezivanje Azije i Pacifika“, učesnici foruma fokusirali su se na aktuelne teme kao što su Azijsko-pacifička zona slobodne trgovine, međusobna povezanost i digitalne inovacije.

Članice APEK-a čine oko trećine svetske populacije, stvaraju 60 odsto globalnog bruto domaćeg proizvoda i učestvuju sa približno polovinom u ukupnoj svetskoj trgovini. U trenutku kada se svet suočava sa izazovima poput usporenog ekonomskog rasta i nedovoljnog zamaha za održivi razvoj, ekonomski izgledi i kvalitet razvoja Azijsko-pacifičkog regiona privlače veliku pažnju međunarodne zajednice.

„Azijsko-pacifička poslovna zajednica je pionir vremena, pokretač promena i kreator novih trendova. Što je međunarodna situacija složenija i neizvesnija, to je važnije da zajednički uklanjamo prepreke, produbljujemo saradnju i ostvarujemo obostranu korist“, rekao je Žen Hungbin, predsednik Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine.

On je dodao da ekonomije članica APEK-a treba odlučno da podržavaju multilateralni trgovinski sistem sa Svetskom trgovinskom organizacijom u njegovom središtu, da se suprotstavljaju unilateralizmu i protekcionizmu, kao i da kontinuirano unapređuju liberalizaciju i olakšavanje trgovine i investicija. Prema njegovim rečima, pronalaženje novih zajedničkih interesa doprineće daljem razvoju i prosperitetu Azijsko-pacifičkog regiona kroz uzajamnu korist i saradnju.