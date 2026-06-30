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Na Aerodromu Nikola Tesla postoji luksuzni pre-loved butik sa polovnim torbama, novčanicima i aksesoarima najpoznatijih svetskih modnih brendova.

Na prvi pogled, Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu mesto je kroz koje svakodnevno prolaze hiljade putnika u žurbi između prijavljivanja na let, bezbednosne kontrole i kupovine u duty free prodavnicama.

Ipak, među uobičajenim aerodromskim radnjama krije se kutak koji mnoge iznenadi na prvi pogled - luksuzni pre-loved butik sa polovnim modnim komadima poznatih svetskih brendova.

Aerodrom Nikola Tesla Foto: Gmail.com

U ponudi se nalaze pažljivo odabrane torbe, novčanici i modni dodaci brendova kao što su Louis Vuitton, Gucci i YSL.

Za razliku od klasičnih sekond hend prodavnica, ovde nije reč o povoljnoj kupovini,već o ekskluzivnim komadima koji i dalje imaju visoku tržišnu vrednost.

Upravo zbog toga ovaj koncept odskače od svega što se u Srbiji obično povezuje sa polovnom garderobom.

Većina artikala košta više od 1.000 evra, dok pojedini modeli dostižu i znatno više cene, što ovaj butik svrstava među najskuplje sekond hend prodajne prostore u zemlji.

Ilustracija Foto: printscreen/tiktok/mycuteassfinds

Na policama se može pronaći sve od kultnih torbi prepoznatljivih dizajna do luksuznih novčanika i modnih dodataka, svaki komad nosi potpis brendova koji decenijama oblikuju svetsku modnu scenu.

Ovakav koncept pokazuje kako se trend održive mode sve više povezuje sa luksuznim segmentom tržišta.