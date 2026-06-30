Ovo je najskuplji sekond hend u Srbiji: Nalazi se na aerodromu Nikola Tesla, a polovne tašne koštaju preko 1.000€!
Na Aerodromu Nikola Tesla postoji luksuzni pre-loved butik sa polovnim torbama, novčanicima i aksesoarima najpoznatijih svetskih modnih brendova.
Na prvi pogled, Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu mesto je kroz koje svakodnevno prolaze hiljade putnika u žurbi između prijavljivanja na let, bezbednosne kontrole i kupovine u duty free prodavnicama.
Ipak, među uobičajenim aerodromskim radnjama krije se kutak koji mnoge iznenadi na prvi pogled - luksuzni pre-loved butik sa polovnim modnim komadima poznatih svetskih brendova.
U ponudi se nalaze pažljivo odabrane torbe, novčanici i modni dodaci brendova kao što su Louis Vuitton, Gucci i YSL.
Za razliku od klasičnih sekond hend prodavnica, ovde nije reč o povoljnoj kupovini,već o ekskluzivnim komadima koji i dalje imaju visoku tržišnu vrednost.
Upravo zbog toga ovaj koncept odskače od svega što se u Srbiji obično povezuje sa polovnom garderobom.
Većina artikala košta više od 1.000 evra, dok pojedini modeli dostižu i znatno više cene, što ovaj butik svrstava među najskuplje sekond hend prodajne prostore u zemlji.
Na policama se može pronaći sve od kultnih torbi prepoznatljivih dizajna do luksuznih novčanika i modnih dodataka, svaki komad nosi potpis brendova koji decenijama oblikuju svetsku modnu scenu.
Ovakav koncept pokazuje kako se trend održive mode sve više povezuje sa luksuznim segmentom tržišta.
Kupci širom sveta sve češće biraju proverene pre-loved komade poznatih brendova, a sada je takva ponuda dostupna i na mestu na kojem je retko ko očekuje - usred aerodromskog terminala, piše City magazin.
(Kurir.rs/Kamatica)