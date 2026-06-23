Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv od 7 do 19 radnim danima i subotom od 8 do 15 časova.

Akcije će biti organizovane i na terenu, pa će danas transfuziološki autobus biti na "Cvetkovoj pijaci" od 10 do 15, a krv će moći da daju i zaposleni u Rudarskom basenu "Kolubara" (Ceroviti potok) od 11 do 15 sati.

Planirano je još nekoliko akcija u Lazarevcu, i to u sredu u Termoelektrani "Kolubara" od 9 do 14, u četvrtak u "Kolubari prerada" u Vreocima i u petak "Polje D" u Baroševcu takođe od 9 do 14 sati.

Autobus će u četvrtak biti u "Airport sitiju" od 9 do 15, dok će ekipa dežurati i u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova.

U petak od 10 do 15 planirana je i akcija za zaposlene u "AIK banci" u Novom Beogradu.

Za vikend autobus će biti na dve lokacije: u subotu od 10 do 14 u Šoping centru "Ušće" i u nedelju od 11 do 15 časova u "BIG Rakovica".