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Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ustanovilo je novu praksu obeležavanja Međunarodnog dana državnih službenika — 23. juna. U svečanoj sali Palate Srbija, dodeljena su priznanja najuspešnijim institucijama i lokalnim samoupravama, koje su ove godine najviše doprinele profesionalizaciji i modernizaciji sistema javne uprave.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović poručila je da se javna uprava danas suočava sa sve složenijim izazovima i rastućim očekivanjima građana, zbog čega je neophodno nastaviti proces njene modernizacije i digitalne transformacije.

Ona je naglasila da su državni službenici najvažniji oslonac svake reforme i da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u njihovo znanje, profesionalni razvoj i napredovanje. Čestitajući državnim službenicima njihov dan, ministarka im je zahvalila na predanom radu i doprinosu funkcionisanju institucija i službi koje su svakodnevno na raspolaganju građanima.

Obraćajući se prisutnima, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji i otpravnica poslova Plamena Halačeva navela je da su profesionalni, stručni i odgovorni državni službenici od suštinskog značaja za izgradnju poverenja između građana i države.

- Oni obezbeđuju kontinuitet, štite vladavinu prava i pretvaraju javne politike u opipljiva poboljšanja u svakodnevnom životu ljudi. Državni službenici nisu samo puki administratori. Oni moraju biti i nosioci promena, čuvari kontinuiteta i partneri u izgradnji prosperitetnijeg, otpornijeg i inkluzivnijeg društva. Profesionalna javna uprava zasnovana na zaslugama i usmerena na potrebe građana ostaće jedan od najčvršćih temelja daljeg napretka Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, a EU će ostati posvećena podršci reformama koje pomažu da se javna uprava razvija, modernizuje i bolje služi građanima u lokalnim zajednicama - poručila je Halačeva.

Za najbolju gradsku upravu priznanja su dobili Grad Novi Pazar i Grad Kragujevac dok je za najbolju opštinsku upravu proglašena Opština Vrnjačka Banja. Nagrađene su i institucije koje imaju ključnu ulogu u obuci i razvoju kadrova: Nacionalna akademija za javnu upravu, Pravosudna akademija i Diplomatska akademija. Ispred dobitnika povelje prisutnima su se odbratili predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, kao i Nemanja Grbić, direktor Diplomatske akademije.

Obeležavanje Dana državnih službenika biće nastavljeno i 23. juna, panel diskusijama i razmenom iskustava – državnih službenika, ali i dobitnika nagrada – u Evropskoj kući u Beogradu.

Događaj je realizovan uz tehničku podršku EU projekta za reformu javne uprave (EU4PAR).