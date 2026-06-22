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Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje Lazervca i Ljiga na jaku konvektivnu oblačnost koja će nešto pre 18 časova prouzrokovati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada.

RHMZ vremenska prognoza
Foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ ranije danas je izdao hitno upozorenje za Zaječarski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Mačvanski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i sugradicu i grad.

Prema prognozi RHM-a, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada.

RHMZ vremenska prognoza
Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu se danas posle podne i sutra u pojedinim delovima grada očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom i kratkotrajna pojava grada.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u svim delovima zemlje, osim u jugozapadnoj Srbiji i u AP Kosovo i Metohija.

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