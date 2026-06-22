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Jedinstvenu priliku da uče od iskusnih poslovnih lidera, upoznaju realno poslovno okruženje i iz prve ruke vide kako izgleda donošenje odluka u kompanijama, od 22. do 25. juna, imaće 20 najperspektivnijih srednjoškolaca iz Srbije, izabranih za program „Menadžer SAM na dan“.

Program koji Srpska asocijacija menadžera realizuje u saradnji sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji i Nordeus fondacijom, namenjen je učenicima koji su se istakli na takmičenju najboljih učeničkih kompanija, pokazujući preduzetnički duh, inicijativu, timski rad i spremnost da svoje ideje razvijaju u realnom tržišnom kontekstu.

Za odabrane učenike, „Menadžer SAM na dan“ predstavlja mnogo više od nagrade. Kroz četvorodnevnu Letnju lidersku akademiju, predavanja, radionice, timske aktivnosti, posete kompanijama i shadowing iskustvo sa menadžerima, srednjoškolci će imati priliku da razgovaraju sa liderima iz različitih industrija, postavljaju pitanja, upoznaju različite karijerne puteve i bolje razumeju odgovornosti koje liderstvo u 21. veku nosi.

„Mladi ljudi koji dolaze u ovaj program već su pokazali da imaju inicijativu, hrabrost i želju da uče. Naš zadatak je da im otvorimo vrata poslovne zajednice i omogućimo da vide kako se znanje, iskustvo, odgovornost i liderstvo primenjuju u svakodnevnoj praksi. Posebno nam je važno što upravo u godini kada Srpska asocijacija menadžera obeležava 20 godina postojanja nastavljamo da ulažemo u nove generacije i povezujemo obrazovanje sa privredom na način koji ima dugoročnu vrednost“, izjavila je Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera.

U program „Menadžer SAM na dan“, uključile su renomirane kompanije i neki od najboljih poslodavaca u Srbiji: A1 Srbija, AIGO, Atlantic Brands, Dexyco, EY, Generali Osiguranje Srbija, Loft 19, Medgroup, MK Group, Modna kuća "Luna", Nestlé Srbija, NLB Komercijalna banka, Dexyco, Schneider Electric Razvojni centar Novi Sad, Smurfit Westrock, Shoppster i Vega IT.

Program „Menadžer SAM na dan“ nastao je sa ciljem da približi obrazovanje i poslovni svet, povezujući talentovane srednjoškolce sa menadžerima i kompanijama u Srbiji. Za učenike, to je prilika da prošire perspektivu, da usvoje kritičko razmišljanje i steknu samopouzdanje kao dodatni podsticaj za dalji razvoj. Za SAM zajednicu ovaj program je prilika da kumulativno znanje i iskustvo svojih članova stavi na raspolaganje mladim ljudima koji već sada pokazuju potencijal da postanu lideri budućnosti.