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Snažno nevreme praćeno obilnim padavinama i gradom do kraja dana zahvatiće veći deo naše zemlje, ali i delove glavnog grada.

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na udaru snažnog nevremena naći će se uglavnom Vojvodina, kao i centralna i istočna Srbija.

- Do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uglavnom u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada - piše u najnovijoj najavi RHMZ.

Posebno upozorenje za Beograd

Posebno upozorenje izdato je za prestonicu za narednih sat vremena. Crni oblaci su se nadvili nad jugoistočnim delovima Beograda, pa će se tako na posebnom udaru naći Grocka i okolina.

U ovim delovima očekuju se lokalno obilniji pljuskovi praćeni snažnom grmljavinom, ali i sugradica i grad.

U Požarevcu, Subotici i Novom Sadu krenulo nevreme

Jak pljusak praćen gradom pogodio je u popodnevnim satima Požarevac.

Monsunski pljusak nošen vetrom je zahvatio delove Novog Sada, a jača višećelijska oluja se nalazi između Kikinde, Novog Sada i Zrenjanina.

Vremenska prognoza za naredne dane

Sutra (23.06.) promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 °S, a najviša od 28 do 32 °S.

U sredu (24.06.) promenljivo oblačno i prosečno toplo. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka (25.06.) pretežno sunčano i ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 °S, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.