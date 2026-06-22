Na graničnim prelazima u Srbiji teretna vozila se zadržavaju i do četiri sata na izlazu iz zemlje na Batrovcima, saopštio je AMSS.
Društvo
Teretnjaci na ovom izlazu iz Srbije čekaju četiri sata! AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Evo gde su najveće gužve
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BEOGRAD - Teretna vozila čekaju četiri sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po dva sata na prelazima Šid i Bezdan, dok je na prelazu Sremska Rača zadržavanje sat vremena.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Kurir.rs
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