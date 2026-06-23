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Na graničnom prelazu Batrovci jutros nema većih zadržavanja za putnička vozila, a vozači granicu prelaze za desetak minuta, pokazuju informacije sa terena.

Tokom ranih jutarnjih časova saobraćaj je pojačan zbog početka godišnjih odmora i odlaska građana ka Hrvatskoj i dalje ka jadranskoj obali, ali se putnički saobraćaj odvija bez većih problema.

Sa druge strane, teretna vozila formirala su kolonu dugu oko dva kilometra. Kamioni se nalaze u zaustavnoj i sporoj traci u dva reda, pa je na izlazu iz Srbije primetan veći pritisak teretnog saobraćaja.

Foto: Kurir/D.š

Prema ranijim podacima Auto-moto saveza Srbije, upravo na Batrovcima najčešće se beleže najduža čekanja za kamione, dok putnička vozila uglavnom prolaze znatno brže. Početak letnje turističke sezone dodatno povećava intenzitet saobraćaja na autoputu E-70.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i kamerama AMSS-a, jer se situacija tokom dana može brzo promeniti usled povećanog broja vozila.