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Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju u sredu, 24. juna, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije, 25. juna, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna.

Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu biće održani na Hemijskom, Biološkom, Ekonomskom, Stomatološkom, Mašinskom, Elektrotehničkom, Tehnološko-metalurškom fakultetu i Rudarsko-geološkom fakultetu.

Na Elektrotehničkom, Mašinskom i Rudarsko-geološkom fakultetu prijemni ispiti osim 24. trajaće i narednog dana, 25. juna, a na Tehnološko-metalurškom prijemni ispiti trajaće sve do 26. juna, a na Stomatološkom fakultetu, nakon dana pauze, biće održani i 26. juna, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Prema planu koji je objavljen na sajtu fakulteta, 25. juna prijemni ispiti održaće se na Fakultetu veterinarske medice, Pravoslavno-bogoslovskom i Građevinskom fakultetu, a na Filozofskom prijemni ispiti biće održani 25, 26. i 27. juna.

Istog dana, kao i 26. juna, prijemni ispiti biće održani i na Fakultetu organizacionih nauka, Šumarskom i Fizičkom fakultetu.

Takođe, 26. juna prijemni ispiti biće održani na Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), Poljoprivrednom i Matematičkom fakultetu.

Saobraćajni fakultet prijemne ispite održaće 26. i 27. juna, dok će 37. juna biti i prijemni ispiti na Arhitektonskom fakultetu, a na Fakultetu sporta i i fizičkog vaspitanja prijemni ispiti biće 27. i 28. juna.

Foto: Zorana Jevtić

Fakultet bezbednosti prijemni ispit održaće 29. juna, kao i Geografski fakultet, dok će Filološki, Medicinski i Fakultet za fizičku hemiju prijemne ispiti održati i 29. i 30. juna.

Poslednjeg dana juna, odnosno 30. juna, prijemni ispiti biće održati i na Farmaceutskom i Pravnom fakultetu.

Kada su prijemni na umetničkim fakultetima

Umetnički fakulteti, u koje spadaju Fakultet muzičkih, likovnih, primenjenih i dramskih umetnosti, zbog specifičnosti polaganja prijemnih ispita prijemne ispite organizuju u okviru prvog upisnog roka tokom juna i jula.

U skladu sa tim, prijemni ispiti na Fakultetu likovnih umetnosti održani su 2, 3. i 4. juna i biće nastavljeni 25, 26, 27. i 28. juna.

Fakultet dramskih umetnosti prijemne ispite održao je 21, 22. i 23. juna.

Fakultet muzičke umetnosti prijemne ispite organizuje od 30. juna do 13. jula, a Fakultet primenjenih umetnosti od 6. do 11. jula.

Prema Konkursu za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2026/2027. godinu u okviru prvog upisnog roka objavljivanje konačnih rang listi mora biti do 6. jula, a upis budućih brucoša mora se završiti do 10. jula.

Kada počinje drugi upisni rok

Takođe, drugi upisni rok počinje 28. avgusta, a prijemni ispiti planirani su za 1. i 2. septembar, a upis do 10. septembra mora da se završi.

Treći upisni rok počinje 16. septembra, prijemni ispiti u okviru ovog roka planirani su za period od 18. do 21. septembra, a upis mora biti završen najkasnije do 29. septembra.

Prema tom konkursu, na fakultete Univerziteta u Beogradu, osim svršenih učenika srednjih škola u Srbiji, mogu se upisati i državljani Srbije koji imaju strane srednjoškolske isprave, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, strani državljani.

Takođe, 24. juna pored prijemnih ispita na Univerzitetu u Beogradu, počinju i prijemni ispiti u prvom upisnom roku na osnovnim akademskim, integrisanim i strukovnim studijama na fakultetima Univerziteta u Nišu, kako je predviđeno Zajedničkim konkursom koji je utvrdio Senat Univerziteta u Nišu.

Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Prijemni ispiti na visokoškolskim ustanovama u okviru Univerziteta u Nišu trajaće do 3. jula, upis kandidata traje do 16. jula, a drugi konkursni rok planiran je za period od 1. do 18. septembra.

Prema podacima sa sajta Univerziteta u Novom Sadu, prijemni ispiti na fakultetima u okviru ovog univerziteta počinju u četvrtak, 25. juna.

Do kada traju prijemni u Novom Sadu

Prijemni ispiti u okviru prvog upisnog roka na novosadskom univerzitetu trajaće do 3. jula, a završetak prvog upisnog roka planiran je za 17. jul.

Nakon toga planirano je da se održi drugi upisni rok na taj način što će se elektronske prijave sprovoditi od 27. avgusta, dok će prijemni ispiti biti 7. i 8. septembra, a završetak drugog upisnog roka planiran je za 30. septembar.

Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti biće održani od 26. juna do 8. jula, a upis brucoša planirano je da se završi do 15. jula.

Prijemni ispiti na fakultetima u okviru prvog upisnog roka na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP) biće održani 29. i 30. juna, a upis budućih brucoša planiran je za period od 13. do 16. jula.

Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prijemni ispiti u okviru prvog upisnog roka održaće se od 30. juna do 3. jula, nakon čega se upis kandidata mora sprovesti do 13. jula.

Drugi konkursni rok počinje 1. septembra prijavom kandidata, prijemni ispiti planirani su za period od 7. do 9. septembra, a upis kandidata za 16. septembar.

Fakulteti koje je lakše upisati i gde uvek ima mesta na budžetu

Foto: Marina Lopičić

Svi oni koji su u srednjoj školi imali slabije ocene ili nisu briljirali na prijemnom trebalo bi da znaju da postoji način da upišu odličan fakultet - i to na budžetu!

Naime, kao i prethodnih godina, očekuje se da na nekoliko visokoškolskih ustanova ostane praznih mesta zbog manjka zainteresovanih kandidata. Upravo to je idealna šansa za sve buduće studente koji nose manje bodova iz klupe ili su podbacili na testu.

U grupi fakulteta gde redovno ostaje najviše nepopunjenih budžetskih mesta su Geografski, Fizički, Hemijski i Fakultet za fizičku hemiju. Primera radi, na Fakultetu za fizičku hemiju je prošle godine ostalo čak 49 slobodnih budžetskih mesta jer se prijavio samo 31 kandidat. Odličnu priliku za studiranje na državnom budžetu nudi i Poljoprivredni fakultet, za koji se prošle godine prijavilo svega 200 studenata, iako ove godine nudi čak 650 mesta na budžetu.