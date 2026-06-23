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Nova hapšenja u okviru akcije "Armagedon" ponovo su skrenula pažnju na problem seksualne eksploatacije dece u digitalnom okruženju i otvorila pitanje koliko su maloletnici danas zaista bezbedni na internetu. Prema navodima MUP-a, uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za krivična dela u vezi sa prikazivanjem, pribavljanjem i posedovanjem pornografskog materijala, kao i za iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su koristili društvene mreže i aplikacije za dopisivanje, otvarajući lažne profile i predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa decom i od njih pribavili fotografije i video-snimke seksualnog sadržaja. Posebnu zabrinutost izaziva podatak da su među oštećenima bila deca uzrasta od svega šest do 14 godina.

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O tome da li ovakvi slučajevi postaju učestaliji, koliko su roditelji i odrasli spremni za izazove digitalnog okruženja, ali i na koje načine veštačka inteligencija i deepfake tehnologije menjaju obrasce zloupotrebe dece na internetu, govorio je Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija".

Porast seksualne eksploatacije dece na internetu i odgovornost roditelja

Igor Jurić je naveo da je seksualna eksploatacija dece na internetu u porastu, ističući da je društvo danas svesnije problema, ali da tehnološki napredak doprinosi sve većem broju zloupotreba.

- Definitivno jeste u porastu. Činjenica je da su država i društvo više upoznati sa problemom i da smo kao roditelji svesniji da on postoji i da mu treba posvetiti pažnju. Međutim, tehnologija je značajno napredovala i u negativnom smislu, zbog čega je pojava seksualne eksploatacije dece svakim danom sve veća. U poslednjoj akciji "Armagedon" videli smo da je uhapšeno šest osoba, od čega jedan strani državljanin. Pet od šest uhapšenih su u petoj i šestoj deceniji života, dok je samo jedan mlađi od 40 godina. Oni su se predstavljali kao devojčice uzrasta 11 do 14 godina i vrbovali decu od 6 do 14 godina, a komunikacija se odvijala preko Vibera i Snapchata - naveo je Jurić.

Igor Jurić Centar za nestalu i zlostavljenu decu. Foto: Kurir Televizija

On je ukazao i na odgovornost roditelja, posebno kada je reč o ranom korišćenju interneta kod dece.

- Potpuno je nedopustivo da dete tako mladog uzrasta koristi telefon i društvene mreže. Roditelji moraju imati uvid u njihov digitalni život i znati sa kim komuniciraju. Lakše je dati detetu telefon kako bi bilo mirno, ali se time često zanemaruju rizici. Predatori i pedofili vrebaju, a deca koja su prepuštena sama sebi u digitalnom svetu vrlo lako postaju meta - objasnio je Jurić.

Kako je dodao, problem je i nedovoljna informisanost odraslih o digitalnoj bezbednosti.

- Nismo dovoljno informisani i ne možemo se pravdati time da nas društvene mreže ne interesuju. Materijala za edukaciju ima dovoljno. Umesto zabrana, ključ je u prevenciji i edukaciji roditelja, jer bez toga deca ostaju nezaštićena u digitalnom prostoru - zaključio je Jurić.

05:29 DECA SU DANAS NA JEDAN KLIK OD OPASNOSTI! Nova hapšenja u akciji Armagedon otvorila nova pitanja: "Sebičnost roditelja otvara vrata opasnosti" Izvor: Kurir televizija

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