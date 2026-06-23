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Malo je destinacija na Mediteranu koje u jednom danu mogu da spoje toliko različitih doživljaja kao Antalija. Jutro može početi na peščanoj plaži, dan se nastaviti šetnjom kroz ulice starog grada Kaleiçi, ručkom uz pogled na marinu, a veče završiti u jednom od luksuznih resorta po kojima je ova regija poznata širom sveta.

Upravo u tom spoju mora, istorije, prirode i vrhunske hotelske ponude leži posebna privlačnost Antalije. Njeno leto traje dugo, obala je raznovrsna, a svaki deo regije nudi drugačiji ritam odmora – od živopisnog centra grada i vodopada Düden, do antičkih lokaliteta Perge, Aspendos i Side, peščanih plaža i planina Taurus koje se uzdižu iznad obale.

Foto: Promo

Među hotelima koji se posebno izdvajaju u regiji Lara nalazi se Lara Barut Collection 5★, resort koji već godinama važi za sinonim vrhunske usluge, komfora i luksuznog letovanja na turskoj obali.

Smešten direktno uz more, na svega desetak kilometara od aerodroma u Antaliji, Lara Barut Collection 5★ pruža idealan spoj elegantnog ambijenta, bogatih sadržaja i odmora prilagođenog gostima svih generacija.

Foto: Promo

Hotel pripada renomiranom lancu Barut Hotels i prostire se na impresivnih 135.000 m². Nakon renoviranja završenog 2022. godine dodatno je unapređen kvalitet smeštaja i zajedničkih prostora, čime je hotel učvrstio svoju poziciju među najcenjenijim resortima turske rivijere.

Resort raspolaže sa 466 smeštajnih jedinica smeštenih u glavnoj i aneks zgradi. U ponudi se nalaze moderne Deluxe sobe sa bočnim ili direktnim pogledom na more, kao i prostrani porodični apartmani namenjeni gostima koji žele dodatni komfor tokom boravka.

Foto: Promo

Posebno mesto zauzima gastronomska ponuda. Pored glavnog restorana Sofa, gostima su na raspolaganju brojni à la carte restorani sa specijalitetima turske, italijanske, mediteranske, dalekoistočne i lokalne antalijske kuhinje. Barovi, lounge zone, poslastičarnica i noćni klub dodatno upotpunjuju iskustvo boravka.

Porodice sa decom mogu računati na bogat izbor sadržaja prilagođenih najmlađima. Mini klub, klub za tinejdžere, dečiji bazeni, igrališta, bioskop, sportske aktivnosti i Bary Star Baby Concept za najmlađe goste omogućavaju bezbrižan odmor celoj porodici.

Foto: Promo

Gostima koji vole aktivan odmor na raspolaganju su teniski tereni, mini golf, odbojka na plaži, joga, pilates, badminton, streličarstvo, fitnes centar i brojne sportske aktivnosti tokom dana. Večernje sate upotpunjuju nastupi uživo, tematske večeri i različiti zabavni programi.

Privatna peščana plaža duga 200 metara, kao i wellness zona sa turskim kupatilom, saunom, parnim kupatilom i bogatom spa ponudom, dodatno doprinose utisku luksuznog odmora po kojem je Lara Barut Collection 5★ poznat.

Foto: Promo

Zahvaljujući izuzetnoj lokaciji, vrhunskom nivou usluge, modernom smeštaju, bogatoj gastronomskoj ponudi i sadržajima za sve generacije, Lara Barut Collection 5★ predstavlja jedan od najpoželjnijih izbora za letovanje u Antaliji.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.