Antalija kao doživljaj: more, istorija i elegancija hotela Lara Barut Collection 5★
Malo je destinacija na Mediteranu koje u jednom danu mogu da spoje toliko različitih doživljaja kao Antalija. Jutro može početi na peščanoj plaži, dan se nastaviti šetnjom kroz ulice starog grada Kaleiçi, ručkom uz pogled na marinu, a veče završiti u jednom od luksuznih resorta po kojima je ova regija poznata širom sveta.
Upravo u tom spoju mora, istorije, prirode i vrhunske hotelske ponude leži posebna privlačnost Antalije. Njeno leto traje dugo, obala je raznovrsna, a svaki deo regije nudi drugačiji ritam odmora – od živopisnog centra grada i vodopada Düden, do antičkih lokaliteta Perge, Aspendos i Side, peščanih plaža i planina Taurus koje se uzdižu iznad obale.
Među hotelima koji se posebno izdvajaju u regiji Lara nalazi se Lara Barut Collection 5★, resort koji već godinama važi za sinonim vrhunske usluge, komfora i luksuznog letovanja na turskoj obali.
Smešten direktno uz more, na svega desetak kilometara od aerodroma u Antaliji, Lara Barut Collection 5★ pruža idealan spoj elegantnog ambijenta, bogatih sadržaja i odmora prilagođenog gostima svih generacija.
Hotel pripada renomiranom lancu Barut Hotels i prostire se na impresivnih 135.000 m². Nakon renoviranja završenog 2022. godine dodatno je unapređen kvalitet smeštaja i zajedničkih prostora, čime je hotel učvrstio svoju poziciju među najcenjenijim resortima turske rivijere.
Resort raspolaže sa 466 smeštajnih jedinica smeštenih u glavnoj i aneks zgradi. U ponudi se nalaze moderne Deluxe sobe sa bočnim ili direktnim pogledom na more, kao i prostrani porodični apartmani namenjeni gostima koji žele dodatni komfor tokom boravka.
Posebno mesto zauzima gastronomska ponuda. Pored glavnog restorana Sofa, gostima su na raspolaganju brojni à la carte restorani sa specijalitetima turske, italijanske, mediteranske, dalekoistočne i lokalne antalijske kuhinje. Barovi, lounge zone, poslastičarnica i noćni klub dodatno upotpunjuju iskustvo boravka.
Porodice sa decom mogu računati na bogat izbor sadržaja prilagođenih najmlađima. Mini klub, klub za tinejdžere, dečiji bazeni, igrališta, bioskop, sportske aktivnosti i Bary Star Baby Concept za najmlađe goste omogućavaju bezbrižan odmor celoj porodici.
Gostima koji vole aktivan odmor na raspolaganju su teniski tereni, mini golf, odbojka na plaži, joga, pilates, badminton, streličarstvo, fitnes centar i brojne sportske aktivnosti tokom dana. Večernje sate upotpunjuju nastupi uživo, tematske večeri i različiti zabavni programi.
Privatna peščana plaža duga 200 metara, kao i wellness zona sa turskim kupatilom, saunom, parnim kupatilom i bogatom spa ponudom, dodatno doprinose utisku luksuznog odmora po kojem je Lara Barut Collection 5★ poznat.
Zahvaljujući izuzetnoj lokaciji, vrhunskom nivou usluge, modernom smeštaju, bogatoj gastronomskoj ponudi i sadržajima za sve generacije, Lara Barut Collection 5★ predstavlja jedan od najpoželjnijih izbora za letovanje u Antaliji.
U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.
Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.
Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.
Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.
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