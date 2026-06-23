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Građanima Srbije preti nova prevara na bankomatima, upozoravaju iz Narodne banke Srbije. Prevaranti koriste jednostavan trik - kartica ostaje zaglavljena u uređaju, a na bankomatu se pojavljuje broj telefona navodnog servisa za pomoć. Nakon poziva, građani mogu ostati bez novca sa računa.

O tome je u jutarnjem programu sa Nikolom Đukićem iz Narodne banke Srbije razgovarala novinarka Ines Grk, koja ga je najpre pitala kako građani mogu da prepoznaju da je reč o prevari na bankomatu.

PIN ne otkrivajte nikome

On naglašava da građani često nesvesno olakšavaju posao prevarantima i otkrivaju podatke koje nikada ne bi smeli da dele sa drugima

- Nezavisno od toga da li je u pitanju usmeno prenošenje PIN broja nekom čoveku koji želi navodno da nam pomogne ili činjenica kojoj sam lično svedočio, da ljudi na karticama drže zalepljene PIN brojeve, to nikako ne treba raditi. Nemojte te PIN brojeve nositi sa sobom, niti ih odavati drugim ljudima. Taj broj je poznat samo vama i banka vam ga nikada neće tražiti - rekao je Đukić.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o situacijama kada kartica nestane ili bude ukradena, sagovornik NBS istakao je da je brzina reakcije presudna.

- Ukoliko dođe do problema, ako ste izgubili karticu ili vam je ukraden novčanik u kojem se nalazila kartica, potrebno je da odmah pozovete banku. To je veoma važno jer čim kontaktirate banku, sav rizik daljeg izvršenja transakcija prelazi na samu banku koja vam je izdala platnu karticu. Zbog toga građani ne treba da čekaju, već da odmah prijave problem - objasnio je on.

Đukić je naveo da su se slične prevare ranije najčešće dešavale u inostranstvu, gde su prevaranti prilazili korisnicima na neispravnim bankomatima nudeći pomoć.

- Imali smo slučajeve da neko priđe korisniku na bankomatu koji ne radi i ponudi pomoć. Tada su se dešavale čak i zamene fizičke kartice, a sve sa ciljem da te osobe pribave podatke o ličnom identifikacionom broju, odnosno PIN broju. Nakon toga dolazi do zloupotrebe kartice i pokušaja izvršavanja transakcija - rekao je Đukić.

Posebno upozorenje odnosi se na brojeve telefona zalepljene na bankomatima.

- Banka vam neće nikakav papirić zalepiti na bankomatu sa kontaktom osobe koju treba da pozovete, niti će serviser banke od vas tražiti podatke o PIN broju, broju računa ili drugim kredencijalima. To je veoma važan signal da nešto nije u redu i da je potrebno biti dodatno oprezan - naglasio je Đukić.

Nikola Đukić Narodna banka Srbije Foto: Kurir Televizija

Kako da zaštitite svoj novac

Kako je objasnio, građani u slučaju problema treba da koriste isključivo zvanične kontakte svoje banke.

- Ako već morate da pozovete banku jer postoji neki problem, koristite zvanične brojeve telefona koji su dostupni na sajtu banke ili na poleđini kartice. Većina ljudi danas ima i aplikaciju mobilnog bankarstva gde može odmah da blokira svoju karticu ili kontakt centar banke koji može da pozove. To su jedini sigurni kanali komunikacije - rekao je.

Govoreći o zaštiti korisnika, Đukić je poručio da banke imaju zakonske obaveze kada je reč o spornim transakcijama i tehničkim problemima.

- Banke imaju obavezu da obezbede da su transakcije uredno evidentirane, knjižene i autentifikovane. Ukoliko postoji bilo kakav tehnički problem ili nepravilnost, Narodna banka Srbije će obezbediti doslednu primenu propisa i korisnicima će novac biti vraćen, bilo kroz isplatu ili storniranje zaduženja na računu - istakao je.

On je objasnio i proceduru ukoliko građanin smatra da je oštećen.

- Procedura je vrlo jasna. Građani najpre treba da se obrate svojoj banci i podnesu prigovor. Ukoliko nisu zadovoljni načinom na koji je banka rešila problem, imaju pravo da se obrate Narodnoj banci Srbije pritužbom. Tada Narodna banka ceni činjenično stanje, traži izjašnjenje banke i, ukoliko utvrdi nepravilnosti, nalaže njihovo otklanjanje - rekao je Đukić.

Za kraj je ponovio najvažniji savet građanima.

- Naš univerzalni savet je da građani brižljivo čuvaju svoje PIN brojeve, da ih ne odaju nikome i da ih ne drže zajedno sa karticom. Potrebno je pokazati zdravu dozu opreza prema sopstvenim sredstvima, zapamtiti PIN broj i nikome ga ne saopštavati. To je najjednostavniji način da se spreče zloupotrebe - zaključio je Đukić.

07:25 NOVA PREVARA NA BANKOMATIMA U SRBIJI!NBS upozorava građane da nikome ne otkrivaju PIN broj Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs