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Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje zbog lokalnih nepogoda i grada koji nas očekuju u drugom delu dana, dok nas već od četvrtka čeka novi obrt i nagli skok temperature na čak 36 stepeni.

RHMZ je izdao upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

- Danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji - saopštio je RHMZ.

Očekuje nas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme.

Pljuskovi sa grmljavinom

- Na severu sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina, u ostalim krajevima mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će od sredine dana lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena - navodi se.

Žuti meteo-alarm na snazi je u Banatu, Bačkoj, Sremu, Beogradu, Zapadnoj Srbiji, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, dok je narandžasti meteo-alarm na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji.

Žuti i narandžasti meteo-alarm Foto: Printscreen RHMZ

Vreme može biti opasno

Podsetimo, žuti meteo-alarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se.

Naranžasti meteo-alarm znači da vreme može biti opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - objašnjeno je.

Foto: Printscreeen RHMZ

Prema prognozi RHMZ-a, danas je visok rizik od pojave šumskih požara prisutan u Bačkoj i Banatu. U Sremu, Jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji opasnost je umerena, dok je u Beogradu rizik nizak. U Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj i Jugozapadnoj Srbiji opasnost od izbijanja šumskih požara ocenjena je kao veoma niska.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike danas će biti relativno nepovoljne za hronične bolesnike, naročito osobe koje imaju problema sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osetiti neraspoloženje, kao i bolove u mišićima i zglobovima, dok se svim učesnicima u saobraćaju savetuje dodatni oprez.

Vreme narednih dana

U sredu nas očekuje promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme.

- Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od četvrtka pretežno sunčano i ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.