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Tropske vrućine koje se spuštaju na gradove nisu samo meteorološka najava – one su tihi, gotovo instinktivni poziv na beg. Na potrebu da se spakuje lagana garderoba, telefon ostavi na „do not disturb“ i ode tamo gde vazduh miriše na borove, a jutra počinju bez buke i žurbe.

Dok se asfalt pretvara u ogledalo sunca, a noći gube svoju svežinu, planina postaje novi oblik luksuza. Ne više sezonski hir, već promišljen odgovor na potrebu za prostorom, tišinom i resetom. I tada se postavlja jednostavno pitanje: da li ste već obezbedili svoje mesto – ili leto već preuzima kontrolu nad kalendarom?

Foto: Jakov Simović, Ivona Živulj

PLANINA KOJA MENJA RITAM

Na Kopaoniku, u srcu letnjeg zelenila koje zimski sjaj zamenjuje mekšom, pitomom elegancijom, jedan od najtraženijih izbora ostaje Grand Kopaonik, okružen četinarskim šumama i planinskim vrhovima. Na visini od gotovo 1.800 metara, dani imaju drugačiji tempo – sporiji, dublji, sa više prostora za disanje nego za žurbu. Leto se ovde ne meri vrućinom, već kvalitetom trenutka: više vazduha, više ukusa, više mira, ali i više pokreta. Zato Kopaonik više nije „plan B“ kada more postane prenatrpano. On je sve češće prvi izbor onih koji znaju da se pravi odmor ne meri kilometrima, već osećajem da ste tačno gde treba da budete.

Foto: ©PetarJelisavac

AKTIVNI RESET NA PLANINI

Letnja ponuda hotela Grand Kopaonik namenjena je onima koji od odmora ne traže samo predah, već i promenu ritma – onu finu, gotovo neprimetnu transformaciju dana u sporiji, smisleniji tok. Duge šetnje, branje borovnica, safari ili kvad vožnje koje otvaraju nove planinske pravce, biciklizam u svim varijantama – od klasičnog do električnog, gde se uspon pretvara u uživanje – vožnja žičarom koja menja perspektivu, jahanje, streličarstvo i pažljivo vođene ture kroz netaknutu prirodu, osmišljeni su da vas izvuku iz rutine, ali bez pritiska da menjaju vaš tempo. Program za najmlađe osmišljen je do detalja, uz edukativne šetnje i upoznavanje sa prirodom na zabavan način, radionice, predstave i igre bez granica. Dovoljno da se opustite, jer znate da dane raspusta provode na najbolji mogući način – na svežem vazduhu, u igri i prirodi.

Foto: ©Petar Jelisavac/©2022 Petar Jelisavac, All rights reserved

SPA KOJI BRIŠE GRANICE VREMENA I UKUSI PLANINE

Želite li da doživite Ether Spa & Wellness centar, ovenčan priznanjem za najbolji planinski spa centar u Srbiji za 2025. godinu od strane World Spa Awards? U ovoj oazi mira, gde se savremeni wellness koncepti stapaju sa darovima prirode, dani se usporavaju gotovo neprimetno. Bazeni okrenuti ka zelenilu, vazduh koji miriše na četinare i prostori za relaksaciju stvaraju osećaj potpunog odvajanja od svakodnevice.

Između pokreta i potpunog mira, planina uvek pronađe još jedan sloj doživljaja – ukus. Garden Gastro Bar, nosilac Gault & Millau priznanja, prirodno se uklapa u taj ritam. Ne nameće se, već nastavlja planinu kroz kuhinju koja ostaje verna poreklu, ali govori savremenim jezikom hedonizma. Sve je jednostavno na prvi pogled, ali precizno do mere u kojoj ništa nije višak – ni ukus, ni trenutak.

LUKSUZ KOJI SE BRZO POPUNJAVA

Letnja ponuda hotela Grand prati različite potrebe – porodice, parove i one koji traže sopstveni ritam odmora. Spa, gastronomija i aktivnosti ovde nisu odvojeni segmenti, već deo jednog pažljivo oblikovanog iskustva. Zajedničko imenitelj su luksuzni ugođaji i vrhunski sadržaji, a ono najbolje je što dolaze po cenama koje prijatno iznenađuju. Daleko od zimske pompe, ovaj deo godine postaje dostupan za vaš savršen i kompletan odmor. Zato rani booking do kraja juna ne znači samo bolju ponudu, već i sigurnost – da će vaš trenutak na planini zaista biti vaš, po cenama već od 125 evra po noći.