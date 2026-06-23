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Kiša, pljuskovi i grmljavina danas će pogoditi veće delove Srbije, pokazuju meteorološki radarski snimci.

Prestonica je u prepodnevnim časovima bila na putu grmljavinskog sistema, nakon čega će se ta zona premeštati ka jugoistoku zemlje. Večeras se očekuje stabilno vreme.

Padavine su počele oko 11 časova u delovima zemlje, a trajaće do 20 časova.

Više o kretanju grmljavinskog sistema nad Srbijom vidite na mapama u galeriji ispod. Vreme možete videti na dnu svake mape.

Vremenska prognoza - Radarska mapa 23. jun Foto: Printscreen/vremeradar

Prema radarskim mapama, od podneva će se grmljavinski sistem proširiti, zahvatajući prostor od Beograda do istoka zemlje.

Do 13 časova nastaviće da se premešta istočnije, dok će se u Vojvodini formirati nova "žarišta".

Popodne donosi promenu karaktera padavina. Umesto jedinstvenog oblačnog fronta, atmosferu nad Srbijom odlikovaće izražena lokalna nestabilnost.

Radarski snimci od 14 i 15 sati jasno pokazuju da će se gotovo cela zemlja naći pod uticajem promenljivog vremena. Iako će na istoku Srbije i dalje biti prisutna snažna grmljavina, širom centralne, zapadne i južne Srbije aktiviraće se grmljavinske ćelije koje će donositi jake, ali lokalne pljuskove.

Kiša u Čačku - Foto - RINA_1.2.2.jpg
Foto: RINA

Ovakvo promenljivo stanje uz smenu kiše i perioda bez padavina zadržaće se i tokom kasnog popodneva, što potvrđuju radarske slike nevremena od 16 i 17 sati. Tu se vidi da je oblačnost rasprostranjena, ali iscepkana, dok se nad Beogradom ponovo mogu očekivati prolazni naleti kiše.

Večeras će nastupiti olakšanje i stabilizacija vremena, prvo na severu, a zatim i u ostalim delovima zemlje.

RHMZ objavio upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje na grmljavinsko nevreme

- Danas (23.06.) promenlјivo oblačno i nestabilno, mestimično sa plјuskovima i grmlјavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji - navodi se u upozorenju RHMZ.

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