(RADARSKE MAPE) POGLEDAJTE DETALJNO KAKO NEVREME TUTNJI NAD SRBIJOM! Tačno u ovo vreme počinje oluja, proširiće se na CELU ZEMLJU: Evo kada konačno stiže predah
Kiša, pljuskovi i grmljavina danas će pogoditi veće delove Srbije, pokazuju meteorološki radarski snimci.
Prestonica je u prepodnevnim časovima bila na putu grmljavinskog sistema, nakon čega će se ta zona premeštati ka jugoistoku zemlje. Večeras se očekuje stabilno vreme.
Padavine su počele oko 11 časova u delovima zemlje, a trajaće do 20 časova.
Više o kretanju grmljavinskog sistema nad Srbijom vidite na mapama u galeriji ispod. Vreme možete videti na dnu svake mape.
Prema radarskim mapama, od podneva će se grmljavinski sistem proširiti, zahvatajući prostor od Beograda do istoka zemlje.
Do 13 časova nastaviće da se premešta istočnije, dok će se u Vojvodini formirati nova "žarišta".
Popodne donosi promenu karaktera padavina. Umesto jedinstvenog oblačnog fronta, atmosferu nad Srbijom odlikovaće izražena lokalna nestabilnost.
Radarski snimci od 14 i 15 sati jasno pokazuju da će se gotovo cela zemlja naći pod uticajem promenljivog vremena. Iako će na istoku Srbije i dalje biti prisutna snažna grmljavina, širom centralne, zapadne i južne Srbije aktiviraće se grmljavinske ćelije koje će donositi jake, ali lokalne pljuskove.
Ovakvo promenljivo stanje uz smenu kiše i perioda bez padavina zadržaće se i tokom kasnog popodneva, što potvrđuju radarske slike nevremena od 16 i 17 sati. Tu se vidi da je oblačnost rasprostranjena, ali iscepkana, dok se nad Beogradom ponovo mogu očekivati prolazni naleti kiše.
Večeras će nastupiti olakšanje i stabilizacija vremena, prvo na severu, a zatim i u ostalim delovima zemlje.
RHMZ objavio upozorenje
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje na grmljavinsko nevreme
- Danas (23.06.) promenlјivo oblačno i nestabilno, mestimično sa plјuskovima i grmlјavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji - navodi se u upozorenju RHMZ.