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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na pet lokacija u Srbiji.

Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka“, bioskop 9-14 časova

Lazarevac, Termoelektrana "Kolubara“ 9-14 časova

Lajkovac, kod pošte, autobus 9-15 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.