OVDE BEOGRAD POSTAJE RIVIJERA: Život uz reku je nova realnost prestonice, BW Marina nudi najbolje od kulture, prirode i stanovanja
Na mestu gde se Beograd okreće ka reci i menja svoju siluetu, razvija se nova gradska zona - BW Marina. Ne kao još jedan projekat na obali, već kao tendencija da se svakodnevni život premesti bliže vodi, zelenilu i otvorenom prostoru. U njenom prvom redu nalazi se BW Riva - prva stambena zgrada novog gradskog pejzaža.
Spoj lokacije na obali Save, priobalja sa sadržajima kakvih nema drugde u gradu i pogodnostima u samoj zgradi čini BW Rivu jedinstvenim mestom za stanovanje. Prilika za život u ovom delu grada dostupna je već od 4.380 EUR/m² + PDV.
NOVA GRADSKA OBALA U RAZVOJU
BW Riva smeštena je neposredno pored Save, a u njenom okruženju nalaziće se najveća gradska marina, kao i niz sadržaja stvorenih za uživanje uz reku, u samom centru grada.
U okruženju prve stambene zgrade u BW Marini biće izgrađeni jaht klub sa otvorenim bazenom, linijski park „Zelena pruga“, budući dom opere u rekonstruisanoj Hali 1, kao i nova pešačka veza koja preko rekonstruisanog pešačkog mosta spaja dve obale grada. Uz Sava Promenadu dugu 4,2 kilometra, ovaj deo Beograda dobija kontinuitet šetnje, boravka i kretanja uz vodu - nešto što do sada nije postojalo u ovom obimu.
STANOVI KOJI OTVARAJU PROSTOR KA VODI
Velike staklene površine od poda do plafona, prirodno svetlo koje ulazi tokom celog dana i terase koje produžavaju dnevni boravak ka vodi ili gradu definišu svaki stan BW Rive. Ponuda obuhvata različite strukture - od manjih stanova za pojedince i investitore, do porodičnih jedinica i penthouse stanova sa panoramskim pogledima.
Unutrašnji sadržaji BW Rive prate ideju da dom ne prestaje na vratima stana.
Spa i wellness centar sa zatvorenim bazenom, sauna, parno kupatilo i zone za relaksaciju stvaraju ambijent koji podseća na hotelski standard svakodnevnog života. Fitness i yoga studio dopunjuju ovaj ritam, dok Residence Club uvodi dodatni nivo - prostor za rad, sastanke ili druženje, sa lounge i bar zonom koja funkcioniše kao produženi dnevni boravak zgrade. Recepcija, 24/7 obezbeđenje i kontrolisan pristup obezbeđuju diskretan, ali konstantan komfor.
LOKACIJA KOJA ULAZI U NOVO GRADSKO POGLAVLJE
BW Riva se nalazi u delu grada koji se ubrzano transformiše u novu kulturno-urbanu celinu.
U blizini su Galerija, Sava Promenada, restorani i gradski sadržaji, Muzej Nikole Tesle, Ložionica i budući dom opere. Na drugoj strani reke planiran je „Belgrade Eye“, panoramski točak koji dodatno oblikuje novu vizuelnu mapu grada.
Već ovog petka, 26. juna od 12 do 20 časova, svi koji su u potrazi za jedinstvenim životnim stilom moći će da osete duh novog dela grada u novom prodajnom centru BW Marina na Sajmu. I ne samo to - za najbrže kupce obezbeđen je specijalan plan otplate. Neki delovi grada nastaju spontano, a neki se planski oblikuju. BW Marina pripada ovoj drugoj kategoriji, a BW Riva je njeno prvo rezidencijalno poglavlje. Ono što se danas gradi uz Savu nije samo nova gradska četvrt, već nova veza Beograda sa rekom koja ga je oduvek oblikovala.
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