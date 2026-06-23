Na mestu gde se Beograd okreće ka reci i menja svoju siluetu, razvija se nova gradska zona - BW Marina. Ne kao još jedan projekat na obali, već kao tendencija da se svakodnevni život premesti bliže vodi, zelenilu i otvorenom prostoru. U njenom prvom redu nalazi se BW Riva - prva stambena zgrada novog gradskog pejzaža.

Spoj lokacije na obali Save, priobalja sa sadržajima kakvih nema drugde u gradu i pogodnostima u samoj zgradi čini BW Rivu jedinstvenim mestom za stanovanje. Prilika za život u ovom delu grada dostupna je već od 4.380 EUR/m² + PDV.

BW Riva smeštena je neposredno pored Save , a u njenom okruženju nalaziće se najveća gradska marina, kao i niz sadržaja stvorenih za uživanje uz reku, u samom centru grada.

U okruženju prve stambene zgrade u BW Marini biće izgrađeni jaht klub sa otvorenim bazenom, linijski park „Zelena pruga“, budući dom opere u rekonstruisanoj Hali 1, kao i nova pešačka veza koja preko rekonstruisanog pešačkog mosta spaja dve obale grada. Uz Sava Promenadu dugu 4,2 kilometra, ovaj deo Beograda dobija kontinuitet šetnje, boravka i kretanja uz vodu - nešto što do sada nije postojalo u ovom obimu.

Velike staklene površine od poda do plafona, prirodno svetlo koje ulazi tokom celog dana i terase koje produžavaju dnevni boravak ka vodi ili gradu definišu svaki stan BW Rive. Ponuda obuhvata različite strukture - od manjih stanova za pojedince i investitore, do porodičnih jedinica i penthouse stanova sa panoramskim pogledima.

Unutrašnji sadržaji BW Rive prate ideju da dom ne prestaje na vratima stana.

Spa i wellness centar sa zatvorenim bazenom, sauna, parno kupatilo i zone za relaksaciju stvaraju ambijent koji podseća na hotelski standard svakodnevnog života. Fitness i yoga studio dopunjuju ovaj ritam, dok Residence Club uvodi dodatni nivo - prostor za rad, sastanke ili druženje, sa lounge i bar zonom koja funkcioniše kao produženi dnevni boravak zgrade. Recepcija, 24/7 obezbeđenje i kontrolisan pristup obezbeđuju diskretan, ali konstantan komfor.