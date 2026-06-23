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Na tržištu Srbije pojavile su se kopije Panini kesica sa sličicama, saopštio je ekskluzivni i ovlašćeni distributer proizvoda izdavača Panini za tržište Srbije.

U saopštenju se ističe da ovi nelegalni proizvodi nisu proizvedeni u Italiji.

Obmana potrošača

- Nisu prošli stroge kontrole bezbednosti i kvaliteta brenda Panini, izrađeni su od neproverenih materijala i predstavljaju direktnu obmanu potrošača i kršenje prava intelektualne svojine - navodi se.

Originalne kesice dostupne su isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima - registrovanim kioscima, u lancima supermarketa, na benzinskim stanicama i u proverenim prodavnicama igračaka.

Prepoznatljiva tekstura

- Izbegavajte kupovinu na pijačnim tezgama, uličnim improvizovanim mestima i sumnjivim internet stranicama. Falsikovane kesice imaju jači hologram, ivice Panini kesice imaju prepoznatljivu teksturu sa sitnim prugama/rebrima, dok su kopije kesica glatkih ivica - stoji u saopštenju.

Unutar lažnih pakovanja nalaze se sličice lošije gramature papira, imaju vidno lošiju štampu blede ili mutne boje sa odstupanjima u numeraciji i grafici na poleđini, kao i sa slabijim kvalitetom lepka, broj sličica u kesici varira, dok se u originalnim kesicama nalazi 7 sličica.