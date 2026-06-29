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Paprene cene majstora u Srbiji ponovo su se našle na udaru javnosti nakon što je jedna Beograđanka javno odbila da plati skoro 2.000 evra za krečenje zidova, odlučivši da angažuje sinove i njihove drugare.

Objava o ceni krečenja stana od 107 kvadrata zapalila je društvene mreže i podelila javnost. 

Na Instagram stranici "Zaštitnik potrošača" osvanula je objava jedne korisnice koja je ostala u potpunom šoku nakon što je pozvala molera.

"Lik mi je tražio 1.800 evra"

- Za krečenje stana od 107 kvadrata lik mi je tražio 1.800 evra. Uz dužno poštovanje zanatu - ne dam! - napisala je ona.

Kako je objasnila, umesto da plati sumu od koje se vrti u glavi, odmah je smislila alternativni plan koji uključuje porodičnu akciju i daleko manje troškove.

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Foto: Printscreen Efektiva

- Dva sina plus dva njihova ortaka, 6 kanti iz Okova i par valjaka i četki... Pivo, roštilj i moj mešeni leb i to je to - dodala je.

Objava je pokrenula lavinu komentara.

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"Što nije zaokružio na 2.000 evra?"

- Što nije zaokružio na 2.000 evra? - zapitao se ironično jedan od korisnika u komentarima, dok su se drugi nadovezali sa sopstvenim primerima.

"Meni je za 18m2, uz nešto ljuštenja i gletovanja, traženo 600 evra. Tako da mislim da sam odbijanjem takve ponude, prošao još i bolje nego Vi", napisao je jedan korisnik.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da profesionalno krečenje stana od preko 100 kvadrata, pogotovo ako uključuje gletovanje i pripremu zidova, zahteva ozbiljan rad i vreme.

- Za hodnik od 40 kvadrata zidova i plafona, 1.500 evra. Tako da tebi to i nije mnogo - navodi se.

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