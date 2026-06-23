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U Minsku, Republika Belorusija, održano je Trinaesto zasedanje Međuvladine srpsko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju, koje je završeno svečanim potpisivanjem Protokola o dogovorenim aktivnostima.

Srpsku delegaciju predvodio je dr Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu i predsednik srpskog dela Komisije, dok je belorusku delegaciju predvodio Artur Karpovič, ministar za antimonopolsko regulisanje i trgovinu i predsednik beloruskog dela Komisije.

Nakon plenarne sednice, ministri Popović i Karpovič, potpisali su Protokol o dogovorenim aktivnostima. Tom prilikom potpisani su i memorandumi o saradnji u oblasti privlačenja investicija i o razumevanju u oblasti standardizacije, koji predstavljaju značajan podsticaj daljem jačanju institucionalnih i privrednih veza dve prijateljske zemlje.

Tokom zasedanja analizirano je trenutno stanje bilateralne saradnje i razmenjena su mišljenja o mogućnostima njenog daljeg unapređenja u oblastima od zajedničkog interesa. Posebna pažnja posvećena je analizi dosadašnjih rezultata i definisanju konkretnih aktivnosti usmerenih ka intenziviranju saradnje u narednom periodu.

Razmatrana su pitanja saradnje u oblastima trgovine, privrede i investicija, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, industrije, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zaštite životne sredine, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, prosvete, zdravstva, turizma, kulture, sporta i geologije, kao i saradnje između privrednih komora i drugih poslovnih institucija dveju zemalja.

Foto: Ministarstvo bez portfelja

- Nakon sedam godina, srpska delegacija je ponovo u Minsku, gde smo razgovarali o unapređenju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Belorusije. Naši politički odnosi su na izuzetno visokom i prijateljskom nivou, međutim, ekonomski odnosi još uvek ne prate taj nivo razvoja. Naš zajednički cilj jeste da u narednih pet godina značajno unapredimo ekonomsku saradnju i povećamo ukupnu robnu razmenu - istakao je ministar Popović i dodao:

- Bilateralne odnose naše dve zemlje karakterišu uzajamno poštovanje, razumevanje i obostrana podrška. Republika Belorusija pruža čvrstu i doslednu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, naročito po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije, na čemu smo iskreno zahvalni. Takođe, Belorusija je glasala protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici u maju 2024. godine.

Foto: Ministarstvo bez portfelja

Istinsko prijateljstvo između beloruskog i srpskog naroda čini da se ovde uvek osećamo kao kod kuće. Naše dve zemlje vezuju bliski i bratski odnosi koji traju decenijama, a beloruski narod je bio uz nas u najtežim trenucima naše istorije. Srpski narod pamti hrabar i plemenit gest predsednika Aleksandra Lukašenka, koji je u najtežim trenucima NATO agresije bio jedini šef države koji je lično posetio Beograd i pružio podršku i humanitarnu pomoć našoj zemlji.

Ove godine obeležavamo i 85 godina od početka Drugog svetskog rata. Bratski narodi – Srbi, Belorusi i Rusi – uvek su bili na pravoj strani istorije, hrabro i nesebično se boreći protiv nacističke Nemačke i njenih saveznika i podnoseći najveće žrtve za slobodu. Zajedno sa saveznicima, Rusija, Belorusija i Srbija oslobodile su celu Evropu u Drugom svetskom ratu.

Foto: Ministarstvo bez portfelja

Danas imamo izuzetne odnose između predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Aleksandra Lukašenka, kao i između naših država i naroda. To su odnosi koji ne samo da traju, već se iz godine u godinu produbljuju i u najtežim vremenima dodatno osnažuju.

Uvereni smo da tradicionalno partnerstvo i visok nivo političkog poverenja predstavljaju čvrst temelj za dalje jačanje trgovinske, investicione i tehnološke saradnje. Naš cilj je da kroz konkretne projekte i nove inicijative dodatno povežemo privrede Srbije i Belorusije i u punoj meri iskoristimo potencijale koje naše dve zemlje poseduju.