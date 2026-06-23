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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas ugovor sa Savezom slepih Srbije, za čiju je realizaciju programa u 2026. godini opredeljeno 14.592.540 dinara. Sredstva su namenjena sprovođenju programskih aktivnosti Saveza u partnerstvu sa 14 lokalnih udruženja širom Srbije.

Tom prilikom, ministarka je istakla da je Ministarstvo posvećeno unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, kao i izgradnji društva u kojem će svi imati jednake mogućnosti da razvijaju svoje potencijale.

1/5 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u poseti Savezu slepih Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Danas smo ovde da čujemo njihove predloge, ideje i potrebe, ali i da potvrdimo da država ostaje pouzdan oslonac organizacijama koje svakodnevno rade u interesu osoba sa invaliditetom. Danas potpisujemo ugovor sa Savezom slepih Srbije, jednim od 22 nacionalna saveza osoba sa invaliditetom sa kojima Ministarstvo ove godine realizuje ugovore o saradnji. Za ova 22 saveza opredelili smo ukupno 238 miliona dinara, dok je za podršku savezima i udruženjima osoba sa invaliditetom ukupno izdvojeno 500 miliona dinara, što predstavlja najveći budžet do sada namenjen projektima koji unapređuju položaj osoba sa invaliditetom širom Srbije“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da je 2026. godina godina značajnih sistemskih iskoraka u oblasti podrške osobama sa invaliditetom.

„Očekuje nas usvajanje Zakona o roditelju-negovatelju, čija primena počinje 1. oktobra, kao i usvajanje Zakona o Centralnoj evidenciji osoba sa invaliditetom, koji će nam omogućiti da kreiramo još kvalitetnije i preciznije mere podrške u skladu sa stvarnim potrebama korisnika“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je podsetila i da je Ministarstvo u 2026. godini opredelilo 700 miliona dinara za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

„Osobe sa invaliditetom ne traže sažaljenje – traže priliku, poštovanje i jednake šanse. Zato će ova godina biti obeležena najvećim brojem inkluzivnih projekata do sada – nabavkom pristupačnih kombi vozila, izgradnjom inkluzivnih igrališta, otvaranjem dnevnih boravaka i senzornih soba, kao i realizacijom mobilnog projekta koji će stići i do najudaljenijih sredina, kako bi svako mogao da ostvari svoja prava“, istakla je ministarka.

Ona je poručila da su savezi osoba sa invaliditetom najvažniji partneri Ministarstva u izgradnji društva bez barijera.