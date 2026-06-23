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Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je danas sa građanima Kraljeva u okviru „Info dana Vojske Srbije“, na kojem su predstavljene mogućnosti zapošljavanja i uslovi za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Tom prilikom, ministar odbrane Gašić istakao je da je cilj „Info dana Vojske Srbije“ da se građanima približi značaj ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, kao i da se predstave mogućnosti zapošljavanja za lica različitih zanimanja i struka, čiji je angažman neophodan za prihvat budućih regruta. On je naglasio da će Kraljevo biti jedan od gradova u kojem će se otvoriti nova radna mesta, kako za pripadnike vojske, tako i za civilna lica neophodna za funkcionisanje sistema odbrane.

Ministar odbrane naglasio je da je Vojska Srbije danas moderna i dobro opremljena te istakao da se, uporedo sa modernizacijom i razvojem novih sposobnosti, povećavaju i potrebe za novim kadrovskim profilima. Kako je naveo, savremeni izazovi zahtevaju angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, operatera bespilotnih letelica i drugih visokokvalifikovanih kadrova, zbog čega Vojska Srbije otvara prostor za zapošljavanje ljudi različitih znanja i sposobnosti.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar je podsetio da su primanja pripadnika Vojske Srbije danas iznad republičkog proseka, uz brojne dodatke i naknade koje obuhvataju uvećane troškove stanovanja, naknade za posebne uslove rada, rad u Kopnenoj zoni bezbednosti i druga prava koja proizilaze iz vojne službe. On je istakao da je Vojska Srbije jedan od većih poslodavaca u zemlji i naglasio da je namera predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva da Vojska Srbije bude dovoljno opremljena i popunjena kako bi mogla da odvrati sve potencijalne pretnje.

Ministar Gašić pozvao je zainteresovane građane da konkurišu i postanu deo sistema odbrane, rekavši da je za prijem neophodno proći bezbednosne provere, kako bi u vojni sistem bili uključeni pouzdani i odgovorni ljudi.

Govoreći o mogućnostima zapošljavanja, ministar odbrane je naveo da su traženi kadrovi različitih profila, poput autobravara i metalostrugara, ali i stručnjaci u namenskoj industriji. Posebno je ukazao na značaj rada u Vojnotehničkom institutu, gde su, kako je naveo, uvek dobrodošli mladi istraživači, naučnici i stručnjaci koji žele da svojim znanjem doprinesu razvoju domaće odbrambene industrije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prema njegovim rečima, među traženim zanimanjima su i monteri centralnog grejanja, metalofarbari, stolari, kuvari, elektroinstalateri, rukovaoci parnih kotlova, prodavci u vojnim kantinama, elektromehaničari, administrativni radnici, referenti, knjigovođe i brojni drugi profili neophodni za funkcionisanje sistema odbrane.

Gašić je posebno naglasio da će kandidatima zainteresovanim za poslove vozača biti omogućeno da u okviru sistema Vojske Srbije steknu neophodne sertifikate, ukoliko ih već ne poseduju. Isti princip važi i za pojedina stručna zanimanja za koja su potrebne posebne licence i ovlašćenja.

On je naveo da su radna mesta dostupna u više gradova Srbije, među kojima su Beograd, Kraljevo, Čačak, Valjevo i Kragujevac i dodao da moderna tehnika i oprema nemaju pun značaj bez obučenih i stručnih ljudi koji njome upravljaju i održavaju je.

Obraćajući se zainteresovanim građanima, pomoćnik ministarke privrede Aleksandar Banjac istakao je da Ministarstvo privrede pruža punu podršku aktivnostima usmerenim na zapošljavanje, naglasivši da se kroz privlačenje domaćih i stranih investicija stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mesta i dalji rast zaposlenosti.

Foto: Ministarstvo odbrane

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić istakao je da vojsku ne čine isključivo pripadnici u uniformi, već i brojne druge profesije i službe koje doprinose njenom funkcionisanju te da je sada prilika da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije popune svoje redove nudeći siguran posao sa odličnim uslovima.