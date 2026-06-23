Vojska Srbije širi kadrovske kapacitete: Ministar Gašić razgovarao sa Kraljevčanima o mogućnostima zaposlenja u sistemu odbrane
Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je danas sa građanima Kraljeva u okviru „Info dana Vojske Srbije“, na kojem su predstavljene mogućnosti zapošljavanja i uslovi za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
Tom prilikom, ministar odbrane Gašić istakao je da je cilj „Info dana Vojske Srbije“ da se građanima približi značaj ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, kao i da se predstave mogućnosti zapošljavanja za lica različitih zanimanja i struka, čiji je angažman neophodan za prihvat budućih regruta. On je naglasio da će Kraljevo biti jedan od gradova u kojem će se otvoriti nova radna mesta, kako za pripadnike vojske, tako i za civilna lica neophodna za funkcionisanje sistema odbrane.
Ministar odbrane naglasio je da je Vojska Srbije danas moderna i dobro opremljena te istakao da se, uporedo sa modernizacijom i razvojem novih sposobnosti, povećavaju i potrebe za novim kadrovskim profilima. Kako je naveo, savremeni izazovi zahtevaju angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, operatera bespilotnih letelica i drugih visokokvalifikovanih kadrova, zbog čega Vojska Srbije otvara prostor za zapošljavanje ljudi različitih znanja i sposobnosti.
Ministar je podsetio da su primanja pripadnika Vojske Srbije danas iznad republičkog proseka, uz brojne dodatke i naknade koje obuhvataju uvećane troškove stanovanja, naknade za posebne uslove rada, rad u Kopnenoj zoni bezbednosti i druga prava koja proizilaze iz vojne službe. On je istakao da je Vojska Srbije jedan od većih poslodavaca u zemlji i naglasio da je namera predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva da Vojska Srbije bude dovoljno opremljena i popunjena kako bi mogla da odvrati sve potencijalne pretnje.
Ministar Gašić pozvao je zainteresovane građane da konkurišu i postanu deo sistema odbrane, rekavši da je za prijem neophodno proći bezbednosne provere, kako bi u vojni sistem bili uključeni pouzdani i odgovorni ljudi.
Govoreći o mogućnostima zapošljavanja, ministar odbrane je naveo da su traženi kadrovi različitih profila, poput autobravara i metalostrugara, ali i stručnjaci u namenskoj industriji. Posebno je ukazao na značaj rada u Vojnotehničkom institutu, gde su, kako je naveo, uvek dobrodošli mladi istraživači, naučnici i stručnjaci koji žele da svojim znanjem doprinesu razvoju domaće odbrambene industrije.
Prema njegovim rečima, među traženim zanimanjima su i monteri centralnog grejanja, metalofarbari, stolari, kuvari, elektroinstalateri, rukovaoci parnih kotlova, prodavci u vojnim kantinama, elektromehaničari, administrativni radnici, referenti, knjigovođe i brojni drugi profili neophodni za funkcionisanje sistema odbrane.
Gašić je posebno naglasio da će kandidatima zainteresovanim za poslove vozača biti omogućeno da u okviru sistema Vojske Srbije steknu neophodne sertifikate, ukoliko ih već ne poseduju. Isti princip važi i za pojedina stručna zanimanja za koja su potrebne posebne licence i ovlašćenja.
On je naveo da su radna mesta dostupna u više gradova Srbije, među kojima su Beograd, Kraljevo, Čačak, Valjevo i Kragujevac i dodao da moderna tehnika i oprema nemaju pun značaj bez obučenih i stručnih ljudi koji njome upravljaju i održavaju je.
Obraćajući se zainteresovanim građanima, pomoćnik ministarke privrede Aleksandar Banjac istakao je da Ministarstvo privrede pruža punu podršku aktivnostima usmerenim na zapošljavanje, naglasivši da se kroz privlačenje domaćih i stranih investicija stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mesta i dalji rast zaposlenosti.
Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić istakao je da vojsku ne čine isključivo pripadnici u uniformi, već i brojne druge profesije i službe koje doprinose njenom funkcionisanju te da je sada prilika da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije popune svoje redove nudeći siguran posao sa odličnim uslovima.
Direktor Filijale Kraljevo Nacionalne službe za zapošljavanje Ilija Savković podsetio je da već dugi niz godina uspešno sarađuju sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije. On je istakao da je cilj ovakvih aktivnosti da se zainteresovanim građanima približe mogućnosti za zaposlenje, kao i prednosti i benefiti koje pruža rad u sistemu odbrane, izrazivši očekivanje da će veliki broj prisutnih građana upravo na ovom događaju pronaći priliku za stalno zaposlenje.