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Saša Stanimirović iz sela Pridvorice kod Smederevske Palanke više od sat vremena proveo je na drvetu bežeći od medveda o čemu je detaljnije govorio i u "Jutru":

- Ja sam dugogodišnji strastven ribolovac i često sam tu u mom okruženju, blizu reke Jasenica. Ona je u podnožju, u samom podnožju šumovitih brda. To su krakovi planine Rudnik i protežu se kilometrima. Predeo je malo divlji i često sam tamo na reci. Jednog dana sam otišao u ribolov, a za mamce koristim crve iz trulih panjeva.

- Ušao sam u šumu da razbijem neki truli panj, izvadim te crve za ribolov i posle nekih 5 minuta, čuo sam neki krik, neko kratko urlanje, ali nisam bio siguran šta je. Onda se to ponovilo nekoliko puta i onda sam shvatio da se radi o mečki. Brzo sam reagovao, našao sam pogodno cerovo drvo i popeo se skroz gore, do krošnje - priča Saša i dodaje:

- Tu sam sigurno proveo nekih sat vremena čekajući da se nešto pojavi i onda se to i desilo, pojavila se mečka sa mečićima, išli su u mom pravcu. Delovala mi je kao da me je osetila, bila je uzbuđena. Uspeo sam da napravim kratak snimak. Onda su se udaljili, posle nekih 20 minuta, možda i pola sata sam još bio na drvetu, pa sam se polako spustio i što pre sam se udaljio odatle.