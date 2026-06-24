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Pripadnici 15. tenkovskog bataljona Prve brigade kopnene vojske realizovali su, na poligonu "Pasuljanske livade", taktičku obuku, uz izvršenje bojevih gađanja iz modernizovanih tenkova M-84 AS1/2.

U okviru višednevne obuke, koja se izvodi radi unapređenja osposobljenosti posada i održavanja visokog nivoa borbene gotovosti jedinice, tenkovske posade su izvršavale različite taktičke i vatrene zadatke u uslovima bliskim realnim borbenim situacijama. Težište je bilo na uvežbavanju iznenadnih i snažnih prodora kroz neprijateljev raspored i gađanju različitih ciljeva iz pokreta i sa zastanka.

Komandir tenkovske čete kapetan prve klase Marko Dražić, izvršena bojeva gađanja ocenio je uspešnim i istakao efikasnost u primeni taktičkih radnji i preciznost vatre koju su ostvarile posade tenkova.

- Posadna bojeva gađanja se realizuju nakon završenih pripremnih i školskih gađanja naoružanjem tenka. Predstoje nam taktičke vežbe sa bojevim gađanjem, kao kruna obuke tenkovskih jedinica - rekao je kapetan prve klase Dražić.

On je iskoristio priliku da pozove mlade da se prijave na aktuelni konkurs za prijem u tenkovske jedinice Vojske Srbije.

1/6 Vidi galeriju Bojeva gađanja iz modernizovanih tenkova Foto: Milos Savic/MC Odbrana

- Pravo da konkurišu imaju svi mladići i devojke, državljani Republike Srbije, starosti do 35 godina, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne — istakao je kapetan Dražić koji je, govoreći o prednostima rada u Vojsci Srbije, naveo da je reč o zahtevnom ali časnom poslu koga prate konkurentna plata, socijalno i zdravstveno osiguranje za pripadnike i članove njihovih porodica, kao i beneficirani radni staž.

O svakodnevnom životu i radu u tenkovskoj jedinici govorio je pripadnik 15. tenkovskog bataljona vodnik prve klase Ivan Pavlović, koji je naglasio da služba u ovim sastavima predstavlja više od posla.

— Vojnički dan je dinamičan i sadržajan. Počinje fizičkom obukom, nastavlja se obukom po specijalnostima, a uključuje i timski rad, koji je neophodan za efikasnu realizaciju namenskih zadataka. U skladu sa godišnjim planovima, osim obuke u jedinicama, realizujemo i obuku u terenskim uslovima i programska gađanja iz naoružanja tenka — rekao je vodnik Pavlović.