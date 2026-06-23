Društvo
Velike gužve na granicama u Srbiju, na ovom prelazu čeka se i do 6 sati: Oglasio se AMSS
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Teretna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača - Srbija - BIH čekaju oko šest sati, a na prelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj po oko četiri sata, saopštio je popodne Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Oko dva sata se čeka na prelazima Horgoš ka Mađarskoj i Bezdan ka Hrvatskoj, a na ostalim granicama nema većih gužvi.
Zbog početka letnje turističke sezone saobraćaj je pojačan širom Srbije i u regionu.
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