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Teretna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača - Srbija - BIH čekaju oko šest sati, a na prelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj po oko četiri sata, saopštio je popodne Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oko dva sata se čeka na prelazima Horgoš ka Mađarskoj i Bezdan ka Hrvatskoj, a na ostalim granicama nema većih gužvi.

Zbog početka letnje turističke sezone saobraćaj je pojačan širom Srbije i u regionu.

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