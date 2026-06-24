Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svaki dan sve topliji, a visoke temperature mogu doneti i povećan rizik po zdravlje. Kako vrućine utiču na nas, da li je ovih dana više intervencija Hitne pomoći i kako se zaštiti tokom najtoplijeg dela dana?

Ekipe Hitne pomoći su dobijale danas mnogo veći broj poziva, posebno ljudi na javnom prostoru, što dosta govori o tome da se ljudi još nisu navikli na letnje temperature i vrućine.

Dr Goran Milosavljević, lekar Hitne pomoći, savetuje ljude da se pridržavaju pravila da ne izlaze na sunce u najtoplijem delu dana.

- Pijte dovoljno tečnosti, obucite laganu garderobu gde koža može da diše, jedite lakšu hranu, više voća i povrća. Veoma je važno i da se odmarate dobro - navodi Milosavljević.

Isto tako, veliki je šok kada se naglo ulazi u klimatizovanu prostoriju ili iz nje izlazi.