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Pre nekoliko dana, služba lovočuvarske zaštite zabeležila je rođenje, što znači da su se evropski bizoni uspešno prilagodili svom staništu na Fruškoj Gori, gde su vraćeni posle više od dva veka odsustva!

Na zvaničnoj Instagram stranici Nacionalnog parka Fruška gora, podsećaju da je prošle godine na svet došla Joka.

To je prvo mladunče koje se rodilo od 2022. godine, otkad na Fruškoj gori žive bizoni, a njena majka je Fruška.

Podsetimo, bizoni su na Frušku goru došli iz Nacionalnog parka Bjalovježa u Poljskoj.

Imena su im dodelili građani koji su pozvani da glasaju. Ženke Fruška, Mila, Ninja, Cveta tu su duže od Tatrenke koja im se pridružila 2024, zajedno sa mužjakom Tajfunom.

Tajfun je jedini mužjak u stadu i pretpostavlja se da je on zaslužan za proširenje ove "porodice."

- Stado se razvija u dobrom pravcu i postoje razlozi za optimizam kada je reč o njegovoj budućnosti. Projekat povratka evropskog bizona na Frušku goru jedan je od najznačajnijih programa zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta u Srbiji. Njegov značaj ogleda se ne samo u obnovi populacije najvećeg kopnenog sisara Evrope, već i u očuvanju prirodne ravnoteže i bogatstva ekosistema ovog zaštićenog područja - navodi se na stranici NP Fruška gora.

Iz Nacionalnog parka poručuju da sa zadovoljstvom prate dalji razvoj stada, uz očekivanja da će naredni period doneti nove uspehe u zaštiti i očuvanju evropskog bizona.