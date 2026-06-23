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Kristina Rosić Dišić (39) iz Aranđelovca nestala je danas oko 9 časova ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.

Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imala belu majicu, roze trenerku i bele patike, a sa sobom je nosila crni ranac.

Foto: Facebook

Porodica i prijatelji apeluju na građane da, ukoliko su videli Kristinu ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, odmah kontaktiraju porodicu ili nadležne organe.