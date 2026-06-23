Kristina Rosić Dišić iz Aranđelovca nestala je ispred Univerzitetskog kliničkog centra. Porodica moli građane za pomoć u pronalasku.
Društvo
Nestala Kristina iz Aranđelovca! Poslednji put viđena ispred Kliničkog centra u Kragujevcu i od tada joj se gubi svaki trag
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Kristina Rosić Dišić (39) iz Aranđelovca nestala je danas oko 9 časova ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.
Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imala belu majicu, roze trenerku i bele patike, a sa sobom je nosila crni ranac.
Foto: Facebook
Porodica i prijatelji apeluju na građane da, ukoliko su videli Kristinu ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, odmah kontaktiraju porodicu ili nadležne organe.
Građani se takođe mole da svaku informaciju prijave najbližoj policijskoj stanici ili Ministarstvu unutrašnjih poslova ili jave na broj telefona +381 69 260 9032.
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