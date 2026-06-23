Na graničnom prelazu Evzoni došlo je do kolapsa u saobraćaju zbog nestanka struje izazvanog udarom groma. Građani su zabrinuti.
Društvo
Udar groma izazvao haos na prelazu Evzoni: "Totalni kolaps"
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Na graničnom prelazu Evzoni večeras se odigrala prava drama, kada je nestanak struje prouzrokovao kolaps u saobraćaju.
Kako se navodi u grupi Grčka info, kvar je izazvao udar groma.
- Na Evzoniju je grom udario i onesposobio prvo sistem za snabdevanje električnom energijom. Agregati ne postižu da napoje sve uređaje a sada kad u nekim delovima postoji stabilno napajanje, ali nemaju internet. Totalni kolaps - navodi se u objavi.
Građani Srbije koji bi u toku večeri trebalo da pređu ovaj granični prelaz kažu da su zabrinuti zbog cele situacije jer ne znaju šta ih čeka, očekuje se da više detalja bude poznato tokom noći.
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