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Na graničnom prelazu Evzoni večeras se odigrala prava drama, kada je nestanak struje prouzrokovao kolaps u saobraćaju.

Kako se navodi u grupi Grčka info, kvar je izazvao udar groma.

- Na Evzoniju je grom udario i onesposobio prvo sistem za snabdevanje električnom energijom. Agregati ne postižu da napoje sve uređaje a sada kad u nekim delovima postoji stabilno napajanje, ali nemaju internet. Totalni kolaps - navodi se u objavi.

Građani Srbije koji bi u toku večeri trebalo da pređu ovaj granični prelaz kažu da su zabrinuti zbog cele situacije jer ne znaju šta ih čeka, očekuje se da više detalja bude poznato tokom noći.

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