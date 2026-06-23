Slušaj vest

Na graničnom prelazu Evzoni večeras se odigrala prava drama, kada je nestanak struje prouzrokovao kolaps u saobraćaju.

Kako se navodi u grupi Grčka info, kvar je izazvao udar groma.

- Na Evzoniju je grom udario i onesposobio prvo sistem za snabdevanje električnom energijom. Agregati ne postižu da napoje sve uređaje a sada kad u nekim delovima postoji stabilno napajanje, ali nemaju internet. Totalni kolaps - navodi se u objavi.