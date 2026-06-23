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- Evo nas ovde da potpišemo ugovor od dodeli 14 miliona dinara za aktivnosti Saveza slepih. Ovo je jedan od 22 saveza sa kojim Ministarstvo realizuje ugovore o saradnji. Verujem da im svima mnogo znači i Zakon roditelj-negovatelj, koji će uskoro biti usvojen. I čija će primena početi 1. oktobra, a da je važan za roditelje osoba sa invaliditetom, a samim tim u celini za sve te porodice - rekla je ona.

Ministarka ističe da je ovo godina u kojoj ćemo prvi put usvojiti Zakon o centralnoj evidenciji osoba sa invaliditetom kako bismo mogli da kreiramo politike podrške, kako u lokalnoj sredini tako i na republičkom nivou.

- Da gradimo sistem koji će biti po njihovoj meri i potrebi. Ovo je godina u kojoj je Ministarstvo opredelilo i 700 miliona dinara za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, jer želimo da im damo mogućnosti da oni rade, da stiču, da stvaraju novu vrednost, da se osećaju korisno, da budu svoji na svome, da preuzmu odgovornost i za svoju egzistenciju i za svoje bližnje - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:

- I važna vest za Beograđane, prvi put ove godine imamo bazen na otvorenom koji će biti dostupan za osobe sa invaliditetom, jer smo prilagodili različitim liftovima za šta je Ministarstvo takođe opredelilo sredstva. 

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