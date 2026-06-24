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Na pojedinim graničnim prelazima jutros su zabeležena višesatna zadržavanja za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati na izlazu iz zemlje. Na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila iznosi oko četiri sata, dok se na Bezdanu i Horgošu čeka dva sata. Na Kelebiji je vreme čekanja oko sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima, a saobraćaj se bez čekanja odvija i na naplatnim stanicama na autoputevima širom Srbije. Na ostalim graničnim prelazima takođe nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kurir.rs

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