Evropa se suočava sa ekstremnim vremenskim prilikama, a stručnjaci upozoravaju da je pred nama jedno od najtoplijih leta u istoriji merenja. Dok temperature u pojedinim delovima kontinenta dostižu i 40 stepeni, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje Srbiju očekuje čak 70 tropskih dana i novi toplotni talasi već krajem nedelje, dok klimatolozi upozoravaju da klimatske promene sve ozbiljnije utiču na život, zdravlje ljudi i prirodne resurse.

- U urbanim sredinama je užasno sada sa sparinama. Temperatura ne spada ispod 20. U Francuskoj je do 40... Proglašeni su crveni alarmi. U Berlinu će biti isto. To je neverovatno, teška je situacija - rekao je Ivan Ristić i dodao:

- U Grčkoj imamo zemljotrese, Evija je sada aktuelna. I požar i zemljotres. Neverovatno, do pre neku godinu, rekli su da tamo nema šta da izgori, a izgleda da je naraslo i sada gori. Zemljotresi će polako da se smanjuju. Jul će biti najtopliji za celu Evropu. Temperature će ići visoko. Biće toplije nego prethodnih godina... Tako se veruje. Već krajem nedelje imamo novi toplotni talas - rekao je Ristić i najavio 70 tropskih dana.