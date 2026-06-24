Srbiju okovale prve tropske noći - nema sna od sparine: Temperatura ne pada ispod 20 stepeni, novi još gori toplotni talas stiže već za vikend
Prve tropske noći ove godine zabeležene su u više mesta širom Srbije, od Kikinde do Valjeva, a prema prognozama, to bi mogao biti tek početak toplih noći koje slede.
Kako je objavila Instagram stranica Klima_101, tropske noći nastupaju kada temperatura tokom noći ne pada ispod 20 stepeni Celzijusa, što znači da stanovnici tih gradova ni tokom noći nisu imali značajniji predah od vrućine.
Na Paliću su i u noći između subote i nedelje i u noći između nedelje i ponedeljka zabeležene tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 21,2 i 21,6 stepeni. U Somboru je protekle noći izmereno 21,1 stepen, dok su Loznica i Valjevo imale 20,1 stepen Celzijusa. Prethodne noći tropski režim imali su i Novi Sad i Kikinda sa 20,1 stepen, dok je u Novom Sadu naredne noći izmereno 20 stepeni.
Iako nisu svuda zvanično zabeležene tropske noći, visoke minimalne temperature registrovane su i u drugim mestima. U Zrenjaninu je izmereno 19,4, a u Kragujevcu 19,3 stepena, dok su Banatski Karlovac i Veliko Gradište imali 19,9, a Negotin 19 stepeni Celzijusa.
Najtoplija noć ipak je bila u Beogradu, gde je minimalna temperatura dostigla čak 23,3 stepena Celzijusa. Prethodne noći u glavnom gradu izmereno je 21,2 stepena, zbog čega se Beograd već godinama ističe kao urbano toplotno ostrvo i grad sa najvećim brojem tropskih noći.
Evropa se suočava sa ekstremnim vremenskim prilikama, a stručnjaci upozoravaju da je pred nama jedno od najtoplijih leta u istoriji merenja. Dok temperature u pojedinim delovima kontinenta dostižu i 40 stepeni, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje Srbiju očekuje čak 70 tropskih dana i novi toplotni talasi već krajem nedelje, dok klimatolozi upozoravaju da klimatske promene sve ozbiljnije utiču na život, zdravlje ljudi i prirodne resurse.
- U urbanim sredinama je užasno sada sa sparinama. Temperatura ne spada ispod 20. U Francuskoj je do 40... Proglašeni su crveni alarmi. U Berlinu će biti isto. To je neverovatno, teška je situacija - rekao je Ivan Ristić i dodao:
- U Grčkoj imamo zemljotrese, Evija je sada aktuelna. I požar i zemljotres. Neverovatno, do pre neku godinu, rekli su da tamo nema šta da izgori, a izgleda da je naraslo i sada gori. Zemljotresi će polako da se smanjuju. Jul će biti najtopliji za celu Evropu. Temperature će ići visoko. Biće toplije nego prethodnih godina... Tako se veruje. Već krajem nedelje imamo novi toplotni talas - rekao je Ristić i najavio 70 tropskih dana.
Broj tropskih noći u Beogradu značajno je porastao — sa prosečnih sedam sredinom 20. veka na čak 42 u poslednjih deset godina.
Kurir.rs/Klima_101